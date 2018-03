Venezuela: Nicolás Maduro canta grosera versión de 'Despacito' [VIDEO y FOTOS]

¿...? Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, es de esas personas que le gusta ser centro de atención y más cuando están las cámaras encendidas. Maduro usó la canción 'Despacito' para destruirla en campaña política.



Luis Fonsi ya había pedido a Venezuela que no usaran su canción con fines político pero a Nicolás Maduro poco le importa. "¿Qué opción les queda? Se los voy a decir suavecito. ¿Cómo es la canción?", manifestó Nicolás Maduro antes de entrar con todo al grueso de la canción.



El mensaje fue un misil para uno de los líderes de la opocisión, Henry Ramos Allup, ex presidente del parlamento. "Suavecito te lo voy a decir Ramos Allup. Suavecito, para que entre despacito y te entre bien la idea que he descrito", manifestó Nicolás Maduro.



"Despacito, te lo vamos a meter todito, 10 millones de votos por el buche, Despacito, suavecito, pues", cantó Nicolás Maduro ante miles de militantes del gobierno chavista.



Nicolás Maduro

Nicolás Maduro promete dar una paliza a sus adversarios y baila al ritmo del un pegajoso reguetón en Venezuela. Como se sabe, Maduro se lanzó formalmente como candidato para las elecciones del próximo 22 de abril.



"¡Todos con Maduro, lealtad y futuro!". Al ritmo de este estribillo el mandatario se paseó con su esposa, Cilia Flores, por una tarima instalada frente a la sede del poder electoral en Caracas.



Lo hizo tras inscribir su candidatura ante las máximas autoridades electorales, con un despliegue que contrastó con los deslucidos actos que acompañaron el trámite de otros dos postulantes desconocidos.



Nicolás Maduro, quien busca un segundo período hasta 2025 en los comicios convocados de forma anticipada por la oficialista Asamblea Constituyente, volvió a retar a la oposición a competir, en particular al veterano parlamentario Henry Ramos Allup.



"Todavía tienen chance de inscribirse. No aguanto darte una pela con diez millones de votos. ¡Inscríbete cobarde!", lanzó Nicolás Maduro.



Maduro había llegado al Consejo Nacional Electoral (CNE) en un jeep rojo -el color que identifica al chavismo- conducido por el poderoso dirigente Diosdado Cabello y a bordo del cual iba su círculo íntimo.