Padre de familia carga en una caja cenizas de su hija fallecida por falta de medicinas en Venezuela

Un crudo testimonio fue narrado por un padre de familia durante una entrevista para France 24 en Venezuela. La periodista Herminia Fernández, corresponsal de France 24 en Español, contó a través de su cuenta de Twitter que estuvo a punto de 'quebrarse' cuando su entrevistado le contó que en la caja que tenía en brazos llevaba las cenizas de su pequeña hija fallecida por falta de medicinas.



"Por primera vez me quebré trabajando. Un señor me pidió que lo entreviste y me sorprendió al contarme que en la cajita que llevaba en manos cargaba a su hija que murió por falta de medicamentos", twitteó la joven destacada en Venezuela.



El padre de familia reveló que su pequeña hija estaría cumpliendo dos años de vida, 'pero se me fue por falta de medicinas y otras cosas', comentó.

Parte del video con la entrevista a este ciudadano en Venezuela fue compartido en Twitter por Herminia Fernández y de inmediato cientos de personas mostraron su indignación por la situación que tienen que soportar los venezolanos.



Muchos de ellos condenaron la persistencia de Nicolás Maduro de perpetuarse en el poder y no permitir que otras personas tomen las tiendas de Venezuela, para sacarla de esta grave crisis.

Lo cierto es que la situación de Venezuela ya alcanzó límites imaginables cuando un camión con ayuda humanitaria fue quemado.



El pueblo de Venezuela continúa padeciendo, mientras los líderes del mundo le han pedido a Nicolás Maduro dejar a un lado el poder por el bien de la hermana nación llanera.