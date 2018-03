Viña del Mar: monjita asiste al concierto de Miguel Bosé y es blanco de memes [FOTOS]

Una monja se robó la atención durante el concierto del cantante español Miguel Bosé en Viña del Mar 2018. La hermana Nora, como es conocida en Chile, se encontraba en primera fila y disfrutó el concierto como toda una fan.



La hermana Nora, quien encabeza el hogar Santa Cruz, ha sido reconocida en Chile por su labor con los niños con VIH. Su historia se conoció el año pasado en televisión. Desde entonces los chilenos la recuerdan.



Por ello su presencia no pasó desapercibida en el show de Miguel Bosé. La hermana Nora fue captada al lado del animador Jean Philippe Cretton, a quien los usuarios de Twitter llamaron "Jesús" debido a su apariencia.



Ahora, ambos protagonizan memes en Twitter. Y es que en las imágenes que ya son viral en las redes sociales, la hermana Nora disfruta como una verdadera fan el espectaculo del español, que también se convirtió en blanco de memes por su look.



Los usuarios no demoraron en hacer bromas sobre la hermana Nora y Jean Philippe Cretton.



La hermana Nora disfrutó del show de Miguel Bosé. Fotos: Twitter La hermana Nora disfrutó del show de Miguel Bosé. Fotos: Twitter Difusión