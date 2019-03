Venezuela: El video desgarrador de una madre con el cadáver de su hija en brazos tras pasar por 3 hospitales sin luz  

La cruda realidad en Venezuela quedaron reflejados en la imagen de una madre con el cadáver de su hija en brazos impotente porque no pudo salvar la vida de su hija tras haber ido a tres hospitales en pleno apagón que tiene al país a oscuras desde hace cuatro días. Este desgarrador video se volvió viral en las redes sociales como YouTube y Facebook , pues muestran a una mujer pidiendo ayuda por su hija, quien apenas pesaba 10 kilos a pesar de tener 19 años.



La mujer contó que su hija se puso grave hace varios días debido a la grave desnutrición que sufrió por la crisis que se vive en Venezuela y cuando llevó a la joven a los hospitales los médicos no pudieron atenderla porque no había luz e iban a cerrar los centros médicos. Así recorrió tres nosocomios, pero ninguno la quiso atender.



"La doctora me dije que ya terminaron su jornada, como no hay luz. Entonces iba a llevarla a Las Lomas", comienza a narrar la mujer. El cuadro empeoraba cada vez más. " Empezó a eructar y eructar. De repente se quedó tiesa. Volví corriendo a mi casa a buscarla a mi (otra) hija", relató.

Tras hacerse público el video en las redes sociales, las autoridades permitieron el ingreso del cuerpo de la joven a la morgue de Valencia, pero lamentablemente la madre de familia no cuenta con recursos para darle sepultura a su hija.

Otras madres de familia, cuyos hijos dependen de respiradores artificiales rogaron entre lágrimas al gobierno de Nicolás Maduro para que restablezcan la luz en los hospitales porque de esto depende la vida de sus hijos.