YouTube viral: Mujer terminó desnuda y con múltiples fracturas en el cuerpo tras probar el simulador de olas | VIDEO

Una mujer de 51 años estuvo a punto de morir tras probar un simulador de olas en el parque acuático del hotel al que había ido a vacacionar junto a su familia, en Egipto. De acuerdo al video de YouTube , La madre de familia terminó desnuda y con múltiples fracturas en las costillas y otras partes del cuerpo al no poder controlar las olas del simulador y fue revolcada por las mismas.



Tracy Turner acudió al parque acuático de su hotel y decidió probar este simulador de olas sin presagiar que le minutos después le pudo haber causado la muerte.



En el video que se hizo viral en YouTube se puede ver a la mujer muy feliz de usar este simulador de olas, pero todo se sale de control y es revolcada y golpeada por el agua en varias ocasiones.

Por la presión del agua, primero, le arranca la parte de arriba del bikini que llevaba, luego la inferior mientras el salvavidas se reía y se quedaba parado viendo cómo el agua golpeaba una y otra vez a la mujer.



La familia tuvo que llevar de emergencia a Turner luego de este accidente y el médico que la atendió le indicó que estuvo a punto de quedar permanentemente discapacitada, pero como parte de su tratamiento tiene que someterse a inyecciones dolorosas en su columna vertebral.

"Nunca supe que eran tan peligroso. Era una persona que podía ir al aire libre y tenía una gran vida social; ahora no puedo hacer tanto como antes. También he subido de peso porque no puedo ir al gimnasio y estoy deprimida por eso", dice Tracy Turner a dailymail.co.uk.