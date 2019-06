Hector Becerril sobre mandiles rosados en el ejército: "Se ha vejado el uniforme de la patria" | VIDEO

El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril expresó su incomodidad tras la campaña “Hombres por la igualdad” impulsada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que hizo poner mandiles de color rosado a miembros del Ejército.

Héctor Becerril recalcó que al utilizar esas prendas se está “vejando” el uniforme de las Fuerzas Armadas, hecho que ha causado mucha polémica en redes sociales.

“Para mí no hay ningún problema que cualquier hombre, y muchos seguramente lo hacemos, que en nuestras casas y con ropa particular podamos ponernos un mandil. Pero yo no creo que sea correcto que se veje el uniforme de la patria”, manifestó según Exitosa.

Asimismo, Héctor Becerril considera que poner mandiles rosados a los militares no soluciona el problema de la violencia a la mujer.

“¿Eso va a sensibilizar? Yo creo que el uniforme de la patria no puede estar sometido a estos caprichos, a estas huachaferías que propone la ministra (Gloria Montenegro). No era necesario hacer eso”, agregó.