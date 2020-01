Después que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informó que el avión ucraniano Boeing 737 que se estrelló cerca de Teherán (Irán) el miércoles fue “derribado por un misil tierra-aire iraní”, ahora se comenzó a difundir un video que determinaría el momento en el que el cohete impacta a la aeronave.

Según consignó The New York times, que confirmó la veracidad de las imágenes, el avión no explotó en ese momento sino que intentó regresar al aeropuerto, pero se precipitó y murieron los 176 pasajeros.

Aunque primero se indicó que el siniestro había sido producto de una falla mecánica, Trudeau confirmó que había sido derribado por un “misil tierra-aire iraní”.

El vuelo PS752 de Ukrainian International Airlines (UIA) despegó el miércoles a las 06H10 (02H40 GMT) desde Teherán en dirección a Kiev, pero se estrelló minutos después.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves sus “sospechas” sobre la causa de lo ocurrido cuando, según varios medios, la inteligencia estadounidense está cada vez más convencida de que el avión fue derribado por error por Irán.

El momento exacto en que misil choca contra avión ucraniano. (YouTube)