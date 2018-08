Italia: Madre e hija con síndrome de down se gradúan de universidad con tesis trabajada en conjunto | FOTOS

Una madre de familia en Italia y su hija quien tiene síndrome de Down protagonizaron una historia de entereza y superación personal al obtener un doctorado en comunicación juntas, en la Universidad de Calabria.



Loredana Ambrosio y su hija Francesca presentaron la tesis Crítica de la predestinación social, con el cual obtuvieron este doctorado y lo más importante, cumplir una meta que años atrás parecía imposible.



En una entrevista con La Repubblica de Italia, Loredana Ambrosio contó que hace veintidós años un médico diagnosticó que Francesca no iba a ser capaz de escribir nunca. Esto motivó su deseo de brindarle un educación de nivel a la pequeña.



“Fue una dura apuesta: Mucha gente me desalentó, pero yo creía en la escuela, en la cultura, en el valor del entrenamiento y quería darle a mi hija esta posibilidad. Con este espíritu la inscribí en primer grado”, contó en una entrevista para este conocido medio de Italia.



Madre e hija trabajaron juntas en este proyecto. Cada una plasmó su experiencia sobre todas las dificultades que tienen que superar las personas con síndrome de down y su entorno familiar, para llegar a cumplir metas como estudiar o graduarse en la universidad.



Loredana Ambrosio narró que tras el nacimiento de Francesca comenzó a leer textos de pedagogía, documentarme y hasta pensó en seguir la carrera de educación. "Si Francesca decidía continuar con los estudios hasta la licenciatura, me propuse seguirla y así fue", manifestó.



También contó que Francesca ha sido scout, voluntaria en la Cruz Roja, llevó clases de danza moderna y hasta se acercado al mundo del cine. Añadió que la idea de hacer esta tesis conjunta le fue propuesta por un profesor. Ambas debían realizar investigaciones independientes que iban a complementarse.



Esta historia a conmovido a toda Italia, sin embargo Loredana contó que la tarea no fue fácil. Por eso entiende a otros padres con hijos con síndrome de down, que se rinden en el intento y al final tratan de meterlos como 'en una burbuja'.



Al respecto el rector de la Universidad de Calabria, Gino Crisci destacó el trabajo duro que han emprendido esta madre e hija de Italia.