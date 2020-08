Italia es uno de los pocos países europeos que mantienen a sus hijos en casa hasta los 30 años, sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de ese país puede cambiar las cosas, pues determinó que los jóvenes una vez que terminen de estudiar debe ser “obligatorio” que encuentren trabajo porque sus progenitores ya no tienen que mantenerlos.

Según la nota difundida por el diario español ABC, el Tribunal Supremo de Italia también indica que, además, de buscar un puesto laboral los hijos deberán independizarse de los padres porque así lo exige la evolución social.

“Después de estudiar, es necesario que encuentren un empleo digno, no importa cuál sea”, indica la sentencia, que aclara que es una decisión para estimular a los jóvenes a no ser dependientes de sus padres continuamente, porque “la infancia no dura para siempre”.

Con esta sentencia del Tribunal Supremo se rechazó el recurso de una madre que impugnó la decisión del Tribunal de Apelación de revocar la asignación pagada por su exesposo a favor de su hijo, un profesor de música de 30 años, que cobraba alrededor de 20 mil euros al año como profesor suplente.

En la sentencia, el tribunal señala que el joven debe “reducir sus propias ambiciones de adolescente”, lo cual significa que está bien luchar por tus sueños, pero ya como adulto debes mantenerte económicamente.

Aunque en esta época es complicado abandonar la casa de los padres como sucedía en el pasado debido a los salarios precarios que ofrecen las empresas, el Tribunal Supremo recuerda con su sentencia que Italia necesita una revolución cultural también dentro del hogar.

Italia es uno de los países de Europa en el que las personas tardan más tiempo en abandonar las casas de sus padres comparada con otras naciones de Europa, según el diario Il Corriere Della Sera.

En el país europeo, 64,3 % de los jóvenes en edad comprendida entre los 18 y 34 años vive en familia, con al menos un progenitor, según los datos del Instituto oficial de estadística (Istat) del 2019, concluyó ABC.