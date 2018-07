Una enfermera fue detenida por la policía de Japón , que la considera sospechosa de envenenar a unos 48 pacientes terminales, porque "no quería que mueran en su turno".



La siniestra enfermera responde al nombre de Ayumi Kuboki , de 31 años. Ella es una extrabajadora del hospital Oguchi de la ciudad de Yokohama, una de las localidades más pobladas de Japón .



La historia de espanto que ha conmocionado a todo Japón fue descubierto por la policía local, que arrestó a la mujer el pasado 7 de julio.

En Japón, una enfermera ha asesinado al menos a 20 personas. Ya fue detenida. @ehiramhurtado nos informa cómo lo hizo. pic.twitter.com/4HYnOSmCov — imagenYuri (@imagenYuri) 12 de julio de 2018

Ayumi Kuboki confesó haber acabado con la vida de un anciano de 88 años identificado como Sozo Nishikawa en septiembre de 2016.



Pero no solo ello, según la policía de Japón , la mujer también reconoció haberle quitado la vida a otros 19 pacientes terminales.



Fuentes de la policía de Japón también creen que Ayumi Kuboki está involucrado en la muerte de otros 26 pacientes, ocurridas entre julio y septiembre de 2016.



Para acabar con la vida de sus víctimas, Ayumi Kuboki los envenenaba a través de sueros intravenosos que contenían veneno.



Sobre los motivos que tenía esta mujer para cometer estos horrendos actos en Japón , manifestó que 'no soportaba ver a los pacientes en esa condición y no quería que mueran en su turno porque no soportaba tener que dar la mala noticias a los deudos.





