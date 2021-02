“Esto es un trabajo de servir a los demás. Estos tres años he aprendido a servir más, a contribuir, a hermosear mi ciudad”, reflexiona José Molina en uno de sus posts de Instagram. ¿Su trabajo? Es barrendero, desde hace más de tres años, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Está tan contento y orgulloso de lo que hace, que no tiene problemas con compartir fotos, videos y anécdotas de su trabajo en sus perfiles de Facebook e Instagram. Su historia como ‘influencer’ fue compartida con el mundo, por primera vez, por el medio colombiano El Espectador.

En sus redes sociales hace publicaciones que se caracterizan por el buen humor, un toque de ironía y una labor que Molina se tomó como personal: el recordar la importancia de mantener limpia su ciudad. “Quiero desearles lo mejor, decirles ¡ánimo! y que sin importar la situación Dios está con ustedes. Hoy el día amanece un poco gris, pero no importa, lo importante es cómo está tu corazón. No se olviden lo valiosos que son, les mando un abrazo a todos”, dice en una de sus publicaciones.

Su rutina empieza muy temprano, e indica que a las 5:30 ya se encuentra en la calle. Armado con su uniforme azul, guantes, escoba, un barril de fierro y bolsas de basura el hombre de 43 años se dispone a hacer un poco más bonita su ciudad, como cada día.

Además de su faceta como trabajador de limpieza y cristiano, José disfruta el género musical heavy metal y es organizador del LowFest, un festival de rock, metal y punk que busca impulsar y apoyar a nuevos artistas y talentos de las diferentes localidades de Bogotá.

Recientemente, a causa del artículo que hicieron sobre él, realizó una transmisión en vivo para agradecer las buenas respuestas a su trabajo y publicaciones. “No pensé que se volviera tan viral. La verdad es que no me interesa que me conozcan ni ser viral. Desde que logre influenciarlo a usted, darle esperanza y poner una sonrisa en su rostro y poder acercarlo un poquito a Dios, así sea a una persona motivarla y hacer que todo el trabajo que haga ya sea empresarial, o un trabajo como el mío, desde que lo hagas con amor con cariño y felicidad, depende de lo que hay en el corazón y en tu actitud”.

Sin duda, José es la clase de ‘influencer’ que merecemos en estos momentos. Entre tanta noticia triste o mala, él apuesta por la risa, por la esperanza y la buena onda ante la adversidad. Un ejemplo a seguir.

