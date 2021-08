‘El triste’, ‘He renunciado a ti’ o ‘Gavilán o paloma’ son emblemas de la canción romántica en Latinoamérica. José José, el barítono con falsete perfecto y agudos, sabía que su voz encandilaba a miles de personas. Sin embargo, el alcoholismo que sufrió también le llevó muchos problemas a su vida y, en ocasiones muy concretas, pudo haber sido asesinado por narcotraficantes.

Cuauhtémoc Sánchez, quien fue el guardaespaldas y exmanager del mexicano, reveló que el cantante estuvo en conciertos privados para diversos carteles del narcotráfico tanto en el país azteca como en Colombia.

“El trabajo de uno es vender una fecha y asegurar tu pago, no preguntas a nadie a qué se dedica, se les daba el servicio, te enterabas de que la cosa no era normal hasta que llegabas al lugar”, contó Sánchez en el programa Ventaneando en 2020.

Los lujos que les ofrecían a José José y a sus músicos cuando llegaban para un concierto privado sea en Bogotá - los llevaron a una isla en avionetas - o en Michoacán - habían muchas armas - no iban de acorde con salvaguardar la integridad física de ‘El príncipe de la canción’ y su grupo de trabajo.

A la isla colombiana, de la cual se desconoce el nombre, llegaron con toda su organización; los narcotraficantes nunca le dijeron no a cualquier ajuste o predisposición que tuviera José José. En el concierto privado cantó alrededor de 10 temas, regresó a Bogotá y, al día siguiente, su equipo y él ya estaban en Ciudad de México.

No sucedió lo mismo en Michoacán: a José José se le olvidó las letras de las canciones y el manager tuvo que devolver el dinero bajo amenaza de muerte.

El artista estaba un poco mareado porque había estado tomando unas copas en la casa de su esposa, Sánchez lo inyectó con unas vitaminas y el medicamento Ripasón, que sirve para que al hígado no le diera cirrosis. Sin embargo, esto no resultó y los narcotraficantes pidieron que devolviera el dinero.

“Yo ya había cobrado, cuando estaba el show se me viene encima la gente, devuélveme la maleta, la maleta se referían a la maleta del dinero, yo cobraba en mi maleta, todos llevábamos una maleta que decía José José, y yo le daba la maleta a otro compañero y él me daba la suya con un suéter o ropa y así lo hicimos. Posteriormente, me apuntaron , me dijeron dame la maleta y ahí muere, me deshice de ella, sin embargo, fue la maleta de la ropa”, reveló Sánchez.

El manager fue al hotel por José José, quien aún se encontraba en estado etílico, lo sacó del lugar y tomaron el primer avión a la Ciudad de México. Aunque Sánchez pensó que lo iban a buscar para recuperar el dinero, nunca más se aparecieron.

El exrepresentante del desaparecido cantante dijo que no era un secreto para sus familiares cercanos que el intérprete se presentaba para líderes del narcotráfico; era muy difícil negarse a trabajar con organizaciones criminales porque no podías despreciarlos y, sobre todo, por el dinero que ofrecían.

