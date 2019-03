"El retorno a casa comenzó", dijo esposa de Juan Guaidó a venezolanos en Perú

Fabiana Rosales , esposa del jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó , a quien alrededor de cincuenta países reconocen como presidente encargado, dijo este sábado en Lima que su objetivo es llevar el mensaje a sus compatriotas de que "el retorno a casa comenzó".

En una entrevista con EFE en la capital peruana, Rosales aseguró que en el mundo ya hay muchos venezolanos que están preparando la maleta para el regreso porque "cada vez están más cerca la libertad".

Si bien reconoció que no conoce cuándo cesará el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, sí resaltó la crisis interna en la que se encuentra su cúpula, de la que dijo que "no pueden ni salir a la calle porque no se sienten seguros ni siquiera con su entorno".

"Ellos están usurpando la oficina de Miraflores", expresó Rosales, quien además rechazó las recientes acusaciones de Maduro de que el partido Voluntad Popular (VP), de Guaidó, estaría planeando "asesinatos" a líderes maduristas con los servicios de paramilitares centroamericanos.

"Los únicos viles que asesinan gente constantemente en mi país son ellos, obligando a adultos mayores a sufrir calamidades, son los únicos que dejan morir niños por falta de comida y medicinas", agregó.

Sobre el apoyo conseguido por su esposo, Rosales aseguró que en la actualidad "más del 90 % de venezolanos lo reconoce como su presidente", hecho que dijo pudo notarse en la cifra de más de 1 millón de venezolanos inscritos para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria.

"Eso se ve en calles de Venezuela, en la sonrisa de muchos venezolanos que ven hoy esperanza", apuntó.

En esa línea, aseveró que Guaidó viene cumpliendo la Operación Libertad, que consiste en "el cese de la usurpación", para lo cual se encuentra viajando por diversas ciudades del país, y que le seguirá el segundo paso que será instaurar un gobierno de transición y finalmente convocar a elecciones libres.

Al ser consultada sobre las medidas ejecutadas por Estados Unidos para presionar a que Maduro deje el poder, Rosales señaló que la oposición se siente "completamente respaldada" y que cree que el interés del mandatario estadounidense, Donald Trump, en Venezuela es "defender la libertad y la democracia".

La esposa del líder opositor llegó este sábado a Lima e inició su día en la capital peruana con una rueda de entrevistas a medios locales e internacionales, para luego continuar con un encuentro con los venezolanos que viven en Lima en el parque Campo de Marte (Jesús María).

Le seguirá a este día una reunión con el canciller peruano Néstor Popolizio, parte del gobierno del presidente Martín Vizcarra, al que Rosales agradeció por el apoyo brindado a la comunidad venezolana.

Perú fue uno de los primeros países en reconocer la legitimidad de Guaidó como presidente encargado de Venezuela junto a Estados Unidos y el Grupo de Lima, y entregó las credenciales a su representante diplomático en Perú, Carlos Scull.

Es además el segundo país con mayor población venezolana en el mundo, con 660,000 ciudadanos, la gran mayoría llegados en los dos últimos años tras huir de la crisis política, económica y humanitaria que afecta a Venezuela.

