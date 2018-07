Canadá: Justin Trudeau reconoció que tuvo que disculparse con periodista por 'toquetearla'

Justin Trudeau , el primer ministro de Canadá , es conocido mundialmente por sus políticas a favor de las mujeres, de la comunidad LGTBI y en contra del acoso. Sin embargo, una reciente información puso en jaque al político, que se vio obligado a dar explicaciones sobre las acusaciones que recayeron sobre él.



El primer ministro de Canadá , que viene elaborando una nueva ley contra el acoso laboral , sembró polémica luego de conocerse un episodio que protagonizó en el 2000, durante un evento de caridad para recoger fondos.



En aquel entonces Justin Trudeau tenía 28 años y asistió al un concierto de recaudación de fondos para apoyar la seguridad contra las avalanchas en Creston, Columbia Británica, antes de comenzar su carrera política.



Tras el evento, una editorial del diario Crestos Valley Advance aseguró que Justin Trudeau se disculpó por 'toquetear' inadecuadamente a una periodista. Y aunque la publicación no dio más detalles, si aseguró que el actual primer ministro de Canadá le faltó el respeto a la mujer de manera 'descarada'.



A pesar de que el hecho pasó hace casi dos décadas, el pasado domingo un periodista volvió a sacar el tema. " Recuerdo bien ese día en Creston... Fue un buen día, no recuerdo ninguna interacción negativa ese día" , indicó.

Asimismo, al día siguiente, su despacho volvió a tuitear sobre el tema. "Como el primer ministro dijo antes, siempre ha tenido mucho cuidado de tratar a todos con respeto. Sus primeras experiencias con el activismo fueron sobre el tema de la agresión sexual en [la Universidad de] McGill, y él sabe la importancia de ser considerado y respetuoso ", escribió su oficina.

Sin embargo, este jueves Justin Trudeau reconoció al fin haber pedido perdón a la periodista. 'Me disculpé al momento', dijo el primer ministro de Canadá al mismo tiempo que insistió en que no sentía que hubiese hecho nada malo.

"No siento que actuara de forma inapropiada en ningún momento, pero respeto el hecho de que alguien pueda haber experimentado eso de manera diferente", indicó Justin Trudeau . "Si me disculpé más tarde fue porque sentí que ella no estaba del todo cómoda con la interacción que tuvimos" , agregó.

