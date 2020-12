Con los hashtags #finanzaspersonales e #inversión, los usuarios de la app más famosa entre la comunidad adolescente y adulta joven se guían de contenido “financieramente peligroso” lanzado por influencers poco conocedores sobre temas como inversión en la bolsa y estrategias para evadir deudas, señaló Bloomberg.

Desde marzo, los hashtags #sidehustle, #personalfinance, #investing y #stocktips fueron el atractivo para millones de usuarios, así como videos sobre “cómo convertirse en millonario a los 22 años” o cómo abrir una cuenta de corretaje para invertir en la bolsa de valores.

La plataforma de organización de redes sociales Hootsuite estima que el 69 % de los usuarios de Tik Tok está entre los 13 y 24 años. Algunos de ellos, más que ver videos de animales y baile moderno, buscan cómo incrementar su capital.

Apoyándose en una versión audiovisual que dura solo 60 segundos, los jóvenes quedan atraídos por la simpleza del manejo del aplicativo. Sin embargo, la intención de querer generar dinero de una forma transparente es menos importante que ganar suficiente cantidad de “me gusta”. “La preocupación del influencer va más por ‘¿cómo hago para que este video esté frente a la gente y poder continuar sosteniéndome y lograr mis metas?’”, comentó la becaria posdoctoral Kelley Cotter, de la Universidad Estatal de Arizona a Bloomberg.

“Las finanzas personales no son un tema de 60 segundos, no es un juego, es un tema mucho más complejo. Implica un trabajo un poco más detallado”, agrega también el director general en la institución de capacitación corporativa CyC Corp, Jorge Carrillo.

“Quieren ganar plata lo más fácil posible, con la mayor rentabilidad posible y al menor tiempo posible. Eso puede no ser muy legal que digamos o no necesariamente es muy real. Lamentablemente, mucha gente se deja guiar por estas falsas promesas de grandes rentabilidades en poco tiempo y a veces terminan siendo estafas de las que los mismos influencers no saben”, insiste Carrillo.

Desde el segundo semestre del 2019 hasta el primer trimestre de 2020, principalmente durante la pandemia, las descargas de la app aumentaron a más de 23 millones, según el sitio de marketing online Sensor Tower.

TOMMY ZIPPLER

El “truco de vida perfecto” lo llama el usuario con 1.6 millones de seguidores en Tik Tok, Tommy Zippler. Es la idea es adquirir 20 tarjetas de crédito, cada una con diferente fecha de vencimiento, maximizar el gasto en la primera y luego hacer el pago con la segunda, y así sucesivamente para vivir de una sola deuda.

Sin mucha explicación al respecto, el influencer, que obtuvo con su video del 11 de octubre hasta 430.000 vistas, señaló: “sé que (la estrategia) no es posible, pero también sabía que la gente se enamoraría y pensaría que realmente funcionaría”. Zippler tiene 30 años y es de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Además, deja claro en su perfil que los “videos son bromas”, pero es usual que los miembros de la comunidad de Tik Tok se fijen poco en esos detalles. La plataforma alimenta a un promedio de 800 millones de usuarios con una cantidad infinita de videos diarios.





RYAN 14

El usuario de Tik Tok @14th.ryan recomendó el 10 de agosto invertir en acciones de la empresa Callon Petroleum Co., según comentó en su video de 1.1 millones de vistas, porque las acciones de dicha compañía habían aumentado a un 970 %.

Según Bloomberg, la empresa no había tenido un aumento significativo, solo había realizado un ajuste del precio de sus acciones de 1 a 10 dólares (35.8 soles), lo cual no cuenta como una alteración del mercado, por lo no es un criterio necesariamente factible y positivo como para invertir en la compañía.

Luego de esa publicación, en otro video, Ryan dijo que “no es un experto en absoluto” y argumentó: “no soy responsable” si los usuarios siguen sus consejos. El influencer obtuvo alrededor de 31.500 vistas con ese segundo video.

Por otro lado, los jóvenes interesados en la bolsa de valores se han visto atraídos por los consejos financieros que involucran la participación del usuario en plataformas como Robinhood, donde personas comunes compran y venden acciones. Principalmente, en la app, los influencer recomiendan comprar cursos hasta de 300 dólares (1.074 soles) en sus sitios personales y unirse a sus canales en la app Discord.





EL GIRO POSITIVO DE TO

Otros influencers han dado un giro a esa información “peligrosa”, según Bloomberg. El joven Brandon To (20), por ejemplo, se había topado con un video de la cuenta @vanader que enseñaba a crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada cuando estaba buscando contenido en Tik Tok.

A partir de ello, el adolescente decidió llevar cursos sobre impuestos en la universidad. Luego de un intento fallido de negocio al abrir una tienda de mascotas virtual, quiso aprender sobre temas de finanzas. “No tuve éxito, pero TikTok ayudó a fomentar mi ambición de aprender más sobre cómo administrar un negocio”, dijo To a Bloomberg.

En la aplicación, se instruyó en conceptos básicos, como qué significa la palabra “inflación”. Conforme avanzó en sus estudios universitarios, empezó a invertir en la bolsa de valores y le fue bien. Abrió su propio canal y actualmente tiene una cuenta de ahorros libre de impuestos.