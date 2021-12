La historia de Lucio Dupuy ha llamado la atención de medios de comunicación en Argentina y el mundo. El pequeño de 5 años falleció tras sufrir maltrato psicológico, físico y sexual por parte de su madre y su pareja.

Según El Tiempo, el menor tenía mordeduras, quemaduras por cigarrillos, golpes fuertes y cicatrices profundas en su cuerpo. Así lo señaló la autopsia que se le practicó al cuerpo del pequeño.

El menor falleció el pasado viernes en La Pampa, Argentina, y se conoce que fue llevado a un hospital por Abigail Páez, pareja de su madre biológica. Él presentaba convulsiones y signos de politraumatismos.

La mujer afirmó ante los médicos que sufrió un robo y que el menor se habría caído. A los minutos, el menor murió.

Tras la acusación, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, madre del menor y Abigail Páez, de 27, fueron detenidas. Ambas son sospechosas del ataque al menor.

Cabe señalar que no es la primera vez que el niño es ingresado en un hospital por fuertes golpes.

Es por ello que la madre se enfrenta a una posible cadena perpetua, mientras que Páez podría pasar entre 8 y 25 años en prisión.

Se conoce que el padre del menor, Christian Dupuy, no vivía con el menor y afirmó al medio citado que buscó tener su custodia.

“Te tenían preso de tu infancia e inocencia, ahora comprendo cuando hacíamos videollamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna de ellas te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio… tenías miedo y yo no me di cuenta. Perdóname, hijo, no llegué a tiempo”, señala el mensaje del padre tras la muerte de su hijo.

Por otro lado, varias personas acudieron al centro donde están detenidas ambas mujeres para mostrar su indignación y hasta quemaron un vehículo.

