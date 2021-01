Un sacerdote peruano, que fue identificado como Matías, logró grabar un inédito video poco después de la violenta explosión provocada por un escape de gas que destrozó un edificio del centro de Madrid, España.

Según reporta el medio “El País”, el sacerdote peruano se encontraba en el edificio de la calle Toledo en Madrid. “Acaba de estallar nuestra casa por la tubería del gas y estoy atrapado en el quinto piso. Hay un incendio y no puedo bajar. Reza por mí, es que no sé si me van a poder rescatar de aquí. Ha estallado nuestra casa”, dijo Matías mientras graba los destrozos de la explosión que deja hasta el momento cuatro muertos.

Luego de la explosión, a la zona llegaron los equipos de emergencias que pudieron retirarlo de inmediato. El edificio, ubicado en una angosta calle del centro de la capital española, es propiedad de una parroquia y en él vivían varios sacerdotes.

La explosión causó graves daños materiales. En algunas partes de este edificio de seis plantas, ubicado en la calle Toledo, la fachada se vio literalmente reventada por el violento estallido.

Sin embargo, no hubo que lamentar heridos en la residencia de ancianos ubicada en el edificio de al lado, ni en la escuela aledaña, gracias a que los niños se quedaron dentro de las clases durante el recreo, lo que les protegió de la lluvia de escombros caída sobre el patio.

Los bomberos y la policía municipal se dedicaban la mañana del jueves a retirar los vehículos estacionados en la calle para facilitar los trabajos en el edificio, cuyas plantas superiores tendrán que ser objeto de un derrumbe controlado, según adelantó el miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"Reza por mí, no sé si me van a poder rescatar". Matías, un sacerdote peruano que estaba ayer en el edificio de la calle Toledo, grabó este vídeo poco después de la explosión. Los Bomberos pudieron sacarle del inmueble https://t.co/FYz4u0c1DN pic.twitter.com/j1DqRXxbGi — EL PAÍS (@el_pais) January 21, 2021

Fallecidos

Un fallecido más fue reportado este jueves en Madrid. Se trata de un religioso, de 36 años, que había sido ordenado sacerdote en junio y era uno de los once heridos registrados el miércoles tras el estallido. “El País” lo identificó como Rubén Pérez de Ayala.

El cura “había sido trasladado al hospital a causa de las heridas” y falleció “poco después de la 01:30 de la madrugada”, indicó el arzobispo de Madrid en un comunicado.

Dos peatones y una persona de 35 años que estaba reparando una caldera en la quinta planta del edificio también murieron a causa de la explosión, según las autoridades. En un primer momento, por error, se informó de que entre las víctimas figuraba una mujer de 85 años.

También informaron de un desaparecido que, al final, resultó ser uno de los fallecidos.

Fuente: con información de AFP