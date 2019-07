"El médico no supo qué decirnos": Amputan pierna equivocada a una mujer en Argentina El centro hospitalario de Argentina no ha dado una explicación oficial por los hechos, mientras los allegados a Magdalena Leguizamón piden que "pague" el médico que intervino a la mujer y que no siga trabajando

La familia, que asegura que ni el médico a cargo de la mujer ni los directivos de la clínica supieron dar explicaciones, comunicó a la policía lo ocurrido. (Foto: Captura de video)