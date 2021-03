Los duques de Sussex vuelve a acaparar titulares tras difundirse los dos primeros trailers de la esperada conversación con Oprah Winfrey. La cadena estadounidense CBS mostró los adelantos de “Oprah with Meghan And Harry: A Primetime Special”, que están llenos de detalles para atrapar la atención de los televidentes con las revelaciones de Enrique de Sussex y su esposa Meghan de Sussex .

Desde que se supo que Meghan Markle y el príncipe Harry se sentaron con la entrevistadora para hablar sin censura de su matrimonio, la llegada de la exactriz de la serie ‘Suits’ a la Familia Real británica, su trabajo filantrópico, cómo llevan el alejamiento de sus familias y del palacio de Buckingham, sus planes a futuro y su vida en Estados Unidos alejados del Reino Unido, el suspenso no estuvo ajeno y faltando pocos días para el estreno, programado para este domingo 7 de marzo a las 8 p.m. ET por CBS, la crítica ya emitió su veredicto tras ver las primeras imágenes y no han tardado en calificarla como “la mejor entrevista” de la estrella estadounidense, que es una gran amiga de la pareja.

En los dos extractos de 30 segundos cada uno no se pueden escuchar las respuestas de Meghan, pero sí algunas preguntas. “Has dicho algunas cosas bastante impactantes.... espera, espera un minuto”, dijo la popular conductora.

Sin límites

Según detallan medios británicos, se trata de una charla “íntima” de 90 minutos en la que la presentadora no tendrá ningún límite a la hora de realizar preguntas a los duques de Sussex. “¿Estuviste en silencio o te silenciaron?”, pregunta Oprah para exclamar más adelante: “Casi insuperable, suena como si hubiera habido un punto de ruptura”.

A Enrique de Sussex se le escucha reflexionar sobre la muerte de su madre en 1997, la princesa Diana y hacer una gran confesión: “Mi mayor temor era que la historia se repitiera”, dice mirando a Oprah.

Además, afirma que la decisión de apartarse de la Familia Real británica fue “increíblemente dura”, pero fue un “alivio” tener a su esposa cerca.

“Estoy realmente aliviado y feliz de estar sentado aquí, hablando contigo con mi esposa a mi lado, porque no puedo ni empezar a imaginar cómo debe haber sido para ella (Lady Di) pasar por este proceso sola hace tantos años. Porque ha sido increíblemente difícil para los dos, pero al menos nos tenemos el uno al otro”, reconoce.

Meghan de Sussex y el príncipe Harry recibieron a Oprah Winfrey en su casa en los Estados Unidos. (Foto: @cbstv / Instagram)

Tierna barriguita

El pasado 14 de febrero, Meghan de Sussex y el príncipe Harry anunciaron que estaban esperando a su segundo bebé. En esta conversación con Oprah Winfrey, grabada en la casa de los duques en Montecillo, California, Estados Unidos, se puede apreciar la barriga de embarazada y cómo la exactriz la acaricia en distintos momentos, demostrando mucha ternura.

El look de Meghan

Si bien ya no debe seguir los protocolos de vestimenta de la Familia Real británica, Meghan Markle es un derroche de estilo constante. Para esta entrevista eligió un vestido negro con flores blancas de Armani, que acentúa su barriga de embarazada, unos zapatos de Aquazzura y un collar de Pippa Small Jewellery, el cual fue usado por primera vez en público durante la gira que los Sussex tuvieron por el Pacífico Sur en 2018.

Por su parte, el hijo menor de la princesa de Gales y el príncipe Carlos de Gales eligió un traje sastre en color gris con camisa blanca y zapatos en tono marrón.

La entrevista de Oprah Winfrey a los duques de Sussex llega luego de conocerse que ya no volverían a retomar sus labores oficiales, según reveló el Palacio de Buckingham. “El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros trabajadores de la Familia Real”, se lee en la declaración en la que también se comunica que Isabel II determinó que no podrán “continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida al servicio público”.

Si bien los Windsor no se han pronunciado sobre la conversación que se emitirá el 7 de marzo en CBS protagonizada por Meghan y Enrique de Sussex a casi un año de dejar Reino Unido, lo que sí se sabe es que el mismo día, pero en el canal británico BBC, se difundirá un programa especial con motivo de la celebración del Día de la Commonwealth donde aparecerán testimonios del príncipe Carlos, los duques de Cambridge y la Reina, quien además enviará un mensaje televisado.