La esperada entrevista de Meghan de Sussex y Enrique de Sussex, concedida a la estrella de la televisión estadounidense Oprah Winfrey, remeció las redes sociales tras su estreno en Estados Unidos por la cadena CBS. Durante las 2 horas de conversación en “Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special”, la exactriz no solo sorprendió afirmando que tuvo pensamientos suicidas y que “ya no quería estar viva” durante su paso por la Familia Real británica, sino también la preocupación por el color de la piel de su hijo Archie al nacer por lo que se le denegó el título de príncipe. Entre las tantas revelaciones que hizo Meghan Markle, una de las más impactantes fue saber que su matrimonio con el príncipe Harry, televisado para todo el mundo, en realidad se trató de una ‘boda real’ por protocolo, pero ellos se casaron tres días antes. Además, se supo que su segundo bebé es una niña.

MÁS INFORMACIÓN: Meghan de Sussex lució su embarazo mientras el príncipe Harry le toma la mano en entrevista con Oprah Winfrey

En la charla, que se emitirá este lunes por la noche en el Reino Unido y que fue grabada en su casa al sur de California, Meghan se describió a sí misma como ‘víctima’ del Palacio de Buckingham, pues no tuvo acceso a su pasaporte, licencia de conducir o llaves después de unirse a la familia real, y solo se las devolvieron cuando la pareja se mudó. ¿Qué es lo que dijo?

“Estaba realmente avergonzada de decirlo en ese momento, y especialmente avergonzada de tener que admitirlo ante Harry, porque sé cuánta pérdida ha sufrido. Pero sabía que si no lo decía, lo haría, y simplemente ya no quería estar viva”, explicó Meghan a lo que Harry agregó que se sentía “aterrorizado” por la confesión de su esposa y que “No tenía idea de qué hacer, también fui a un lugar muy oscuro, pero quería estar allí para ella”.

Enrique, de 36 años, indicó que se retiró de los deberes reales por falta de comprensión y porque le preocupaba que la historia se repitiera, en referencia a la muerte de su madre Diana de Gales en 1997.

“Tuve tres conversaciones con mi abuela y dos con mi padre antes de que dejara de atender mis llamadas. Y luego él me dijo, ¿puedes poner todo esto por escrito?”, agregó sobre el príncipe Carlos de Gales, heredero del trono británico.

En la conversación con Oprah Winfrey, el príncipe Harry y Meghan Markle confesaron que se casaron en la intimidad de su hogar días antes de su gran boda real. (Foto: @cbstv / Instagram)

La boda real

Meghan de Sussex, de 39 años, aseguró que había sido ingenua antes de casarse y entrar en la familia real en 2018 y que solicitó ayuda al Palacio de Buckingham ante sus pensamientos suicidas, pero no obtuvo ninguna ayuda.

Casi 3 años después de su boda en el castillo de Windsor, la exactriz hizo una gran revelación en torno al gran día, pues no solo dijo que Catalina, duquesa de Cambridge y esposa del príncipe Guillermo, la hizo llorar antes de su matrimonio, sino que este sucedió días antes pues querían que su unión fuera para ellos y no solo un espectáculo para el mundo.

“Unos días antes de la boda ella (Catalina) estaba molesta por algo, perteneciente a sí el tema era correcto sobre los vestidos de las niñas de las flores, y me hizo llorar. Y realmente hirió mis sentimientos”, agregó sobre Kate Middleton.

Meghan de Sussex caminó hacia el altar en la capilla de St. George siendo ya una mujer casada con el príncipe Harry. (Foto: AFP)

La esposa del príncipe Harry contó que “tres días antes de nuestra boda nos casamos” en una ceremonia privada donde intercambiaron votos ante el arzobispo de Canterbury Justin Welby, antes del espectáculo televisado el 19 de mayo de 2018 en la capilla de St. George, en el Castillo de Windsor.

“Nadie lo sabe. Pero llamamos al arzobispo y le dijimos: ‘Mire, esto, este espectáculo es para el mundo, pero queremos nuestra unión entre nosotros’”, explicó.

“Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special” es la primera entrevista que conceden los duques de Sussex desde que se alejaron del Reino Unido para vivir en California, alejados de sus funciones como miembros senior de la realeza británica.