México: Borracho desentierra a su amigo fallecido y se lleva cadáver a su casa porque 'lo extrañaba mucho'

Un sujeto dedicado a la bebida y el consumo de drogas extrañaba a un compañero de copas que había fallecido hace algún tiempo y no tuvo mejor idea que desenterrar su cadáver del cementerio y llevárselo a su casa en la comunidad de Muna, en la ciudad de Yucatán, en México.



Los principales medios de México informaron que Fernando Guillén Sosa, 'Barón' (27) no podía soportar la idea que su amigo haya 'partido de este mundo' y para poder tenerlo cerca, acudió al cementerio de Yucatán y desenterró su cuerpo.



Sin ningún tipo de conciencia, este ebrio se llevó el cuerpo a su casa para enterrarlo en su jardín, reportó la policía de México.



Todo esto no se hubiese conocido sino fuera porque Guillén Sosa agredió a su abuela y su tía. Agentes del orden llegaron a su casa a intervenirlo y encontraron un cráneo humano en el lugar.



De inmediato la policía de México se llevó detenido al alcohólico y tras interrogarlo duramente, determinaron que el sujeto no era un asesino. Su único delito era extrañar mucho a su amigo, con quien siembre tomaba.



Pese a ello, los vecinos de esta comunidad de México exigieron a las autoridades no dejar libre al sujeto ya que producto de sus borracheras podría cometer otro acto contra la tranquilidad de la zona.



El peculiar caso ha despertado la atención no solo de México, sino de cientos de personas en el mundo entero.