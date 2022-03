Una balacera en el Aeropuerto Internacional de Cancún (Quintana Roo, México), generó el pánico de quienes se encontraban en todo el lugar, sobre todo en la Terminal 3, donde se dio el hecho de violencia.

Más información Así fue la evacuación en Aeropuerto Internacional de Cancún en México tras reporte de balacera [VIDEO]

La balacera fue reportada antes del mediodía, hora local. En las primeras imágenes luego de los disparos se puede ver a cientos de personas huyendo presas del pánico. Las puertas quedaban pequeñas para la evacuación ordenada, lo que no hacía más que aumentar el pánico y miedo.

Se supo que las autoridades locales acudieron al lugar. Entre ellas, personal de los cuerpos de seguridad de la Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad.

CANCÚN, CIUDAD TURÍSTICA Y VIOLENTA

Quintana Roo, jurisdicción donde se ubica Cancún, es uno de los estados más violentos de México, que es de por sí, uno de los países más violentos del mundo. Balaceras, asesinatos, secuestros y extorsiones son pan de cada día en sus calles y son un verdadero problema en todos los estados. Un problema que aún es difícil de solucionar por las autoridades y por el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, aún no se conoce de personas fallecidas o heridas. No obstante, la Fiscalía de Quintana Roo, sigue trabajando y su titular, Óscar Montes de Oca, aseguró incluso que no se trate de una balacera en la terminal T3 del Aeropuerto Internacional de Cancún. La versión de la autoridad dista mucho de los hechos registrados por varios pasajeros con videos y fotografías.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

TE PUEDE INTERESAR