México: Cavó un túnel para llegar a la casa de su ex y sorprenderla con otro pero se atoró y tuvo que ser rescatado 

El caso de un celoso sujeto que decidió emprender una difícil tarea para sorprender a su ex pareja con otro le dio la vuelta al mundo. El curioso hecho ocurrió en México y ha generado todo tipo de reacciones.

Todo sucedió a las 2:40 de la tarde del último 25 de abril en una vivienda de Puerto Peñasco, en Sonora, México. Allí, César Arnoldo Gómez Gómez de 50 años, fue rescatado por los bomberos luego de que su expareja, Griselda Santillán de 58, llamara a emergencias tras encontrar al sujeto atorado en un túnel secreto que conducía a su casa.

Según la mujer, escuchó extraños ruidos en su vivienda y al ir a constatar qué sucedía, encontró un túnel donde estaba atorado su ex marido. “Fui por una vecina, quien se asomó y dijo que no había nada, luego yo vi unos zapatos, dos cuchillos y agua para tomar, le grite que saliera y no me hizo caso”, dijo.

Según información de la Policía, la mujer contó que llevaba una semana escuchando extraños ruidos que provenían de la parte trasera de su casa, pero pensó que eran gatos. El día del descubrimiento la bulla se incrementó.

Al salir a ver encontró las pertenencias de su ex pareja, quien había cavado un túnel hasta su casa. Según la mujer, estuvieron juntos por 14 años pero decidió separarse porque el sujeto era muy celoso.



La Policía intentó sacar al sujeto pero este se negaba a salir, por lo que llamaron a la Unidad de Protección civil, a los Bomberos, a una ambulancia y a la Cruz Roja, quienes lograron rescatarlo contra su voluntad.

César Arnoldo Gómez Gómez fue trasladado a un hospital de la zona donde los médicos le diagnosticaron deshidratación severa y una posible intoxicación. Al momento, el sujeto tiene una orden de restricción a favor de su expareja.