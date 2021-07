Pavo Down, una cooperativa dedicada a la comercialización de la carne de pavo en Ciudad de México, ha conseguido consolidar su política de empleo al dar oportunidades de trabajo a jóvenes con síndrome de Down. Esto no ha pasado desapercibido por el Estado mexicano y actualmente forman parte del programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que será relanzado hoy por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En declaraciones para el diario Milenio, Gabriela Mendoza, directora general de Pavo Down, comentó que este programa le ha ayudado a incrementar su cadena de valor y mano de obra.

“Pavo Down está integrado por 28 colaboradores, 11 jóvenes con discapacidad que están dentro de la cooperativa (…) En este proceso participan los jóvenes con discapacidad donde ellos hacen todo el proceso de la crianza, transforman el producto, empacan, etiquetan e incluso nos acompañan a la venta también”, explicó al citado medio.

Según la Secretaría del Trabajo, Pavo Down forma parte de los 222 mil centros de trabajo beneficiados por el programa federal, mismo que ha logrado ofrecer empleos a un millón 200 mil jóvenes que vienen laborando en micro, pequeñas y medianas empresas en México.

Para este 2021, Gabriela Mendoza indicó que Pavo Down contempla sumar a 32 nuevos chicos con alguna discapacidad, que estarán ayudando en los planes de expansión de la cooperativa.

“Estamos abriendo un nuevo proyecto para integrar a 32 jóvenes que incluso ya están en lista de espera; a estos 32 jóvenes --queremos hacerlo de 2 por cada alcaldía- vamos a capacitarlos y que formen parte de los puntos de venta que nosotros queremos lanzar en Ciudad de México”, detalló a Milenio.

Mendoza agregó que entre sus planes está la necesidad de vender sus productos alimenticios al interior de la República Mexicana, debido a que actualmente existen limitantes tanto en la producción, transformación y ventas al menudeo en la capital del país.

Como medida para garantizar el trabajo de estos jóvenes, Gabriela Mendoza solicitó darle continuidad al programa federal para que los trabajadores con discapacidad sigan contribuyendo al crecimiento de la cooperativa.

“Este programa nos ha mantenido vivos, esa es la realidad. El contar con los jóvenes que tenemos no han impulsado mucho, ese es nuestro fuerte”, resaltó.

La STPS tiene como objetivo sumar a 500 mil jóvenes a nivel nacional para los centros de trabajo; además, se busca que cada uno de ellos pueda tener un acercamiento con un instrumento financiero, adquirir experiencia laboral, habilidades y competencias valoradas por los empleadores.