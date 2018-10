¡Para no creerlo! Un feminicida que confesó sus múltiples crímenes consternó a México y al mundo tras confirmar que secuestró, violó, mató, descuartizó y hasta comió partes del cuerpo de unas 20 mujeres.

“Los oficiales encontraron los corazones metidos en la Santa Muerte y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno”, confesó el popularmente conocido 'Monstruo de Ecatepec', quien ha sido identificado bajo el nombre Juan Carlos N.

En un video filtrado donde se aprecia al Monstruo de Ecatepec pasando una evaluación médica y psicológica, se puede ver cómo el sujeto enumera algunas de las razones que lo motivaron a cometer sus crímenes.

“Una, porque a veces no me dejaba dormir esta madre. Dos, por el odio que les tengo” y la tercera porque eran “bonitas”, confesó el Monstruo de Ecatepec sobre sus víctimas. Asimismo, indicó que si llegara a salir en libertad, continuaría matando mujeres.



Los especialistas pudieron inferir de la macabra entrevista que el Monstruo de Ecatepec habría tenido un desencuentro amoroso con su expareja, algo que lo habría impulsado a matar a las mujeres, a quienes mataba, desmembraba y conversaba en su refrigerador.



“Cuando ella me dejó, los policías no me hicieron caso, y yo me dije si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a ser y mientras yo siga aquí en la tierra, voy a seguir haciendo todo el daño que yo pueda” , confesó el Monstruo de Ecatepec.

“Las mato porque le estoy haciendo un favor al mundo, limpiarlo de ellas” , agregó el Monstruo de Ecatepec frente a las autoridades que oían con asombro su macabro relato y el enorme odio que tenía hacia el género opuesto.

Asimismo, el Monstruo de Ecatepec contó que no tuvo una infancia fácil. Reconoció que fue abusado sexualmente a los 10 años porque su madre lo dejaba encargado con una mujer 'para irse de puta'. Fue ella quien lo ultrajó a su corta edad.

“Mi mamá andaba también de puta con uno y con otro guey, la veía yo como le lazaban las patas, como la ponían de perro, escuchaba y sus ruidos y mi papá trabajando, mi papá estuvo de mandilón sin ella, mi mama quería navajearlo, y ni cómo defender a mi papá sino podía”, recordó.

ASÍ OPERABA EL MONSTRUO DE ECATEPEC



El Monstruo de Ecatepec fue detenido junto a su pareja, identificada como Patricia, el pasado lunes, cuando trasladaban un carrito de bebé que contenía restos humanos. Según las autoridades, guardaban las partes de los cuerpos en recipientes de cemento que luego colocaban en el refrigerador. Se dice que venían los huesos a una persona, aunque no hay más información al respecto.



La Policía reveló que el Monstruo de Ecatepec confesó haber abusado de algunas de sus víctimas antes de asesinarlas y comido los restos de algunas después de muertas. Asimismo, dijo que los bebés que las acompañaban cuando fueron secuestradas, fueron 'comercializados'.



El Monstruo de Ecatepec trabajaba como vendedor de celulares, ropa y perfumes, mientras que su esposa, Patricia, vendía alimentos como queso y maíz. Así engañaban a sus víctimas, a quienes les decían que les mostrarían la mercadería en su casa para luego matarlas.



Patricia, esposa y cómplice del Monstruo de Ecatepec, feminicida que violó, mato y comió a 20 mujeres

Juan Carlos N y Patricia tienen cuatro hijos menores de edad, a quienes trataron de ocultarles sus macabros crímenes. Según la Policía, mandaban a los niños a otra habitación cuando el Monstruo de Ecatepec mataba y descuartizaba a sus víctimas.



Al momento, el Monstruo de Ecatepec y su esposa están detenidos. La Fiscalía los acuso de homicidio, delitos contra el respeto a los muertos y violación de las leyes de inhumación y exhumación. De comprobarse el asesinato de 20 mujeres, Juan Carlos N se convertiría en el mayor asesino en serie de la historia de México.