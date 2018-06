México: Niña de 12 años víctima de bullying pierde la cornea tras ser rociada con spray por un compañero

¡El bullying sigue cobrando víctimas! Esta vez, fue una menor de tan solo 12 años la que perdió su cornea tras ser atacada por un compañero de colegio. Todo ocurrió en la escuela María Dolores González Amaro, en Apodaca, Nuevo León, México .

Según medios locales, durante toda su vida escolar, la pequeña identificada como Laura fue víctima de bullying , sin embargo, el último ataque cambió por completo su manera de ver el mundo. Y es que la niña, que cursa el cuarto grado de primaria, está a punto de perder el ojo.

El ataque de bullying tuvo lugar hace dos años, en el 2016, cuando un niño le roció spray en el rostro. El líquido le provocó una quemadura química que no pudo ser detenida por ningún tratamiento médico.

La única alternativa de la pequeña Laura es un trasplante de córnea con una técnica muy especial pero también costosa. En total, necesitan recaudar más de 5 mil dólares para salvarle el ojo a la menor, monto que su familia no puede conseguir por ser de condición humilde.

Según el reporte médico de Laura, el daño en su ojo derecho es bastante grave. Es así que cada vez que sale de la casa debe ponerse lentes oscuros, lo que ha ocasionado las burlas de sus compañeros de clase.

"No se llevaba los lentes porque decía que se reían de ella en la escuela y yo le decía, no mi amor, te los tienes que llevar y ella me decía que no, y yo eso le dije a la maestra. Es que se ríen de ella. Dijo: aquí nadie se ríe. Le dije, es que ustedes no ven" , dijo Petra Díaz, abuela de la menor.

Los padres del estudiante que atacó a Laura nunca se presentaron para responder por la agresión. Asimismo, el director del colegio tampoco dio la cara, según denunció Petra Díaz. La única ayuda que recibió es la de sus compañeros de trabajo, entre estudiantes de maestría, profesores y administrativos de un centro educativo donde trabaja como personal de limpieza.

Niña víctima de bullying pierde la cornea tras ser rociada con spray por compañero. Video: IMAGEN

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.