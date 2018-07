Cuauhtémoc Blanco: exfutbolista es virtual gobernador del estado de Morelos | Elecciones en México

El ex futbolista mexicano y candidato por la coalición 'Juntos Haremos Historia', Cuauhtémoc Blanco , se declaró ganador de las elecciones para gobernador del estado de Morelos, a la espera del resultado oficial en México.

"No les voy a fallar. Hoy somos el equipo más fuerte y juntos no hay meta que no podamos conquistar. ¡Juntos hicimos historia!" , fue el mensaje que dejó en sus redes sociales.

Cuauhtémoc Blanco fue hasta hace poco fue alcalde de la capital estatal, Cuernavaca, con un gobierno sumido en numerosos escándalos.

— Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) 2 de julio de 2018

Los resultados a boca de urna le da entre 47,7% y 55,7% de ventaja a Cuauhtémoc Blanco, en las recientes elecciones en México.

Cuauhtémoc Blanco es el segundo máximo goleador histórico del Club América (153) y tercero de la Selección de fútbol de México (38), por debajo de Javier 'Chicharito' Hernández (48) y Jared Borgetti (46).