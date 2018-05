José Antonio Meade , candidato del PRI a la presidencia de México, es víctima de memes en Facebook y Twitter, luego de no recordar el título del libro que, supuestamente, publicaría.



En el programa ‘Tercer Grado’, de Televisa, que se puede ver en Facebook o Twitter, José Antonio Meade fue cuestionado por el periodista Leo Zuckerman, quien señaló que el otro candidato, Andrés Manuel López Obrador, ya publicó un libro titulado ‘2018: La Salida’, mientras que él aún no ha dicho nada



Zuckerman preguntó por qué aún José Antonio Meade no había publicado un libro, a lo que el candidato presidencial mexicano respondió que estaba próximo a lanzar una publicación.



José Antonio Meade, candidato presidencial de México, no conoce el título de su obra. (Video: Twitter)

"Qué bueno que nos lo dice pero, ¿cómo se va a llamar?", replicó el periodista. "No me acuerdo cómo se llama", respondió José Antonio Meade. "¿Pero sí lo escribió usted?", intervino el periodista Carlos Loret de Mola que estaba en el panel. "Sí lo escribí yo, lo único que no escribí yo fue el título", dijo el candidato presidencial de México ante la pequeña risa de los periodistas.



Por supuesto, tras la respuesta de José Antonio Meade, las redes sociales como Facebook y Twitter estallaron en memes, convirtiéndose en trending topic el hashtag: No me acuerdo.

