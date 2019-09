'Capache', el asesino que trabajó para un cártel y ahora mata sicarios: "Defiendo a los que no pueden hacerlo"

'Capache' tiene 20 años. A su edad ha visto la muerte de cerca. Este joven-de quien se evitó dar su nombre completo-de Chilpancingo, en el estado de Guerrero (México), se dedica a matar sicarios de los cárteles más poderosos.



Alguna vez 'Capache' también fue sicario, pero ahora forma parte de un grupo de autodefensa que se encarga de "limpiar las calles", como él mismo afirmó en una entrevista que le dio al periódico británico The Daily Beast.



'Capache' pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el más peligroso de México, el cual controla más de la mitad de la heroína que llega a Estados Unidos y se ha convertido en uno de los principales productores de fentanilo, lo que le ha convertido en uno de los grandes distribuidores de droga del mercado.



El CJNG también es conocido por sus salvaje métodos para asesinar a sus rivales en las calles, por lo que en el estado de Guerrero es muy temido.



'Capache' contó que se unió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) debido a los problemas económicos en su familia, algo que-según él-hacen muchos jóvenes de su edad para ganar dinero fácil cometiendo crímenes.



Para ser parte del CJNG, el joven pasó por varias pruebas: aguantar desnudo durante 10 minutos las picaduras de avispas o, incluso, secuestrar, torturar y descuartizar a personas de clanes rivales. Además, llevó instrucción militar que lo ayudó a construir armas con los ojos cerrados.



'Capache' denunció que aún hay militares que están activos en el ejército de México y forman parte de los cárteles.



En la organización criminal, el muchacho fue escalando hasta ser un habitual de los enfrentamientos contra las bandas rivales, presenciando y siendo parte de al menos ocho tiroteos.



Gracias a su desempeño, ' Capache' fue guardaespaldas de 'El Sapo', uno de los comandantes más importantes dentro del CJNG.



Sin embargo, en una misión para reclutar nuevos miembros para el cártel, fue capturado por el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, un grupo de autodefensa encargado de eliminar a objetivos de los distintos cárteles que operan en la zona.



'Capache' mencionó que el grupo lo 'reeducoó' para luchar contra los que alguna vez fueron sus compañeros de crueles matanzas en el estado de Guerrero.



Hasta el momento, el joven ha matado a cinco personas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una misión que está llevando a cabo para ayudar a su pueblo.



"Me siento bien con el trabajo que hago. No es fácil y tienes que vigilar tu espalda todo el tiempo, pero estoy orgulloso. Estoy defendiendo a la gente que no puede defenderse. Estoy luchando y la policía no hace nada contra los cárteles, así que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer?", dijo 'Capache' en la entrevista.



Pese a intentar 'limpiar las calles' de los cárteles, los grupos de autodefensa son criticados porque utilizan las mismas técnicas que los narcotraficantes para asesinar a los sicarios.