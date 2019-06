Escolar de 14 años fingió su secuestro porque temía que papás le llamen la atención por jalar varios cursos | FOTOS

Un adolescente de 14 años que supuestamente había sido secuestrado, en realidad había fingido todo, según confesó por temor a que sus padres lo regañen, debido a que había sido reprobado en varios cursos en el colegio, en México.



El menor identificado como Marlon Noé había desaparecido el pasado 25 de junio en la localidad de Iztapalapa. De inmediato su padres acudieron a la policía a denunciar el secuestro.



Tras dos día de intensa búsqueda, finalmente el adolescente fue encontrado en la colonia de Puebla. Totalmente ileso, informaron las autoridades de México.

En sus primeras declaraciones, manifestó que fue golpeado por los delincuentes. Añadió que le pidieron que les brinde los números de sus padres.



Sin embargo, los supuestos secuestradores nunca se comunicaron con los familiares. Ello llamó poderosamente la atención de los agentes de la policía de México.

Tras ser intensamente interrogado, Marlon Noé terminó por confesar que no había sido secuestrado, sino que fingió el plagio para que sus padres no le llamen la atención por reprobar varios cursos.



Pese a que la mentira movilizó a las autoridades, no podrá recibir ninguna sanción legal debido a que se trata de un menor de edad.