Delia Emily Castillo, una exparticipante del concurso Miss Mundo Latina USA en 2018 desapareció el martes pasado en el México, mientras esperaba a sus padres dentro de un auto en el que se quedó para descansar.

La modelo y exreina de belleza de 17 años, originaria de México, pero residente en Las Vegas (EE.UU.), se movilizaba con sus padres en la localidad de San Pedro El Saucito, en Hermosillo, Sonora, cuando su familia bajó del vehículo para ingresar a un a un restaurante.

“Me está en San Pedro a bajarme al baño y nos entretuvimos pidiendo una comida y le pregunté a ella si quería comer, me dijo que no, que no tenía hambre, entramos al restaurante y cuando salimos ella ya no estaba. Desde entonces no sabemos nada”, detalló la señora, quien también pidió ayuda para encontrar a su hija.

La señora Rosa contó que ese mismo día puso la denuncia de la desaparición de su hija ante las autoridades de Hermosillo y que las investigaciones ya se habían iniciado. Además, contó que algunas amigas de Delia la contactaron para decirle que supuestamente la joven se había comunicado a través de sus redes sociales luego de reportarse como desaparecida.

“Me han dicho que se le ve conectada en las redes, pero yo no sé si realmente sea ella, porque no contesta llamadas ni mensajes”, dijo.

Incluso alguien escribe desde la cuenta de Facebook de la joven indicando que salió de su casa, pero que está bien. Sin embargo, no se ha podido confirmar si realmente es un mensaje escrito por ella. Según varias personas que también participan en los comentarios de la red social, la cuenta de Castillo pudo haber sido hackeada.

Por favor ayúdame a encontrarla se encuentra en peligro por favor comparte cualquier información ayudará, si tienen amigos policías o contactos que puedan ayudar 🙏🙏 Publicado por Rosa Castillo em Terça-feira, 1 de dezembro de 2020

En tanto, la señora Rosa, pide desde su perfil en dicha red social que la ayuden a encontrar a Delia. Por favor ayúdame a encontrar a mi hija. Comparte en tu muro y si tienen alguna información déjanos saber o llama a la policía, muchas gracias”, escribió en su cuenta.

Delia Emily y su familia son naturales de Hermosillo (México), pero viven en Estados Unidos desde hace varios años, en los que la joven ha trabajado como modelo para líneas de cosméticos.