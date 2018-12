El mexicano Juan Pedro Franco (33), declarado en el 2016 como la persona de mayor peso en todo el mundo, con 595 kilos, perdió cerca de 250 kilos, pero su vida aún corre peligro.



El mes pasado le extirparon el 75 % de su estómago y sigue una dieta estricta, pero los médicos señalan que su peso lo pone en riesgo extremo de sufrir un paro cardiaco.

Antes de la operación, Juan Pedro dijo: “Lo más importante para mí es caminar de nuevo. No me he levantado de mi cama en seis años”.



Franco debe perder peso en el 2019 para vivir. Y sueña con ser reconocido por lograr otro récord mundial. “Si un día gano el título de ‘el hombre que perdió más peso’, entonces celebraré”, indicó