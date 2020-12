La mexicana Miriam Rodríguez se ha convertido en noticia después que se diera a conocer la historia que la llevó a buscar y “cazar” durante tres años, a quienes fueron los asesinos de su hija Karen, quien desapareció a los 16 años en enero de 2014 y luego fue asesinada, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

El periodista Azam Ahmed publicó esta impactante historia en The New York Times con el título “She Stalked Her Daughter’s Killers Across Mexico, One by One” (Acechó a los asesinos de su hija por todo México, uno a uno).

Karen Alejandra Salinas Rodríguez, hija de la mujer, fue secuestrada por varios sujetos cuando se encontraba a bordo de un vehículo en la ciudad mexicana. Aunque los asesinos cobraron varios rescates por la menor, finalmente, cometieron el crimen.

Después de este cruel episodio, Miriam Rodríguez se propuso a encontrar a los criminales para llevarlos ante la justicia.

Con tarjetas de identificación falsas, disfraces y con armas, poco a poco comenzó a dar con los homicidas. La mujer se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria electoral, y hasta se llegó a relacionar con algunos familiares de los asesinos que buscaba.

Cada detalle o información que le ofrecían lo llevaba registrado en un cuaderno que llevaba en un maletín negro donde guardaba su laptop con el que hizo la investigación.

Desde 2014 hasta 2017, con tres años de investigación, logró identificar a 10 personas involucradas en el secuestro y asesinato de su hija.

A pesar de que muchos se habían alejado de los grupos criminales, con la investigación correspondiente los llevó a la cárcel.

Miriam Rodríguez se hizo conocida por llevar a una decena de asesinos a prisión, pero también la volvió vulnerable. La mujer pidió un tipo de protección al gobierno mexicano, pero este no la escuchó, por lo que su vida corría peligro.

En marzo de 2017 más de 20 presos escaparon del penal en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, donde estaban los asesinos de Karen y que habían sido puesto tras las rejas gracias a la labor de Miriam Rodríguez.

Unas semanas después de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, el 10 de mayo de 2017, Día de la Madre, Miriam Rodríguez fue asesinada con 13 tiros al frente de su casa.

“No me importa si me matan, me morí el día que mataron a mi hija. Yo quiero terminar esto. Me voy a llevar a la gente que le hizo daño a mi hija y ellos me pueden hacer lo que quieren”, son las palabras de Miriam Rodríguez que más se recuerdan.

Hoy, madre e hija, descansan juntas en un panteón de San Fernando.