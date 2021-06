Yoselinne Hoffman, mejor conocida como YosStop, se encuentra en serios problemas tras ser acusada y detenida por presuntamente difundir material sexual explícito, que fue calificado como “pornografía infantil” por las autoridades de su país.

Miles de sus seguidores -solo en YouTube cuenta con más de 8 millones- quedaron atónitos cuando se reveló que fue recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla el último martes, tras se detenida por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Según detallaron las autoridades, Hoffman se encontraba en su casa en colonia Narvarte Poniente antes de ser intervenida luego de que el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales obtuviera una orden de cateo para ponerla a disposición del juez de su caso.

Pocas horas antes a su detención, YosStop había publicado un último video en YouTube donde se charla sobre el caso de Ricardo Ponce, un ‘guía de autoconocimiento’, acusado de abuso sexual.

El caso que involucra YosStop

La detención de YosStop está relacionada a un caso de violencia sexual del 2018 sufrido por Ainara Suárez, que en ese entonces tenía 16 años, y cuya violación fue viralizada en redes sociales.

“Yo no tenía idea de lo que había pasado. Si no existiera el video, jamás me habría dado cuenta. No me acuerdo, no tengo memoria de que haya pasado”, comentó Suárez al programa de espectáculos de TV Azteca.

“Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ‘qué pasó’. Y cuando me di cuenta fue horrible, sí fue como si me hubieran soltado otro golpe”, aseguró.

Tras la difusión de este primer video, donde aún la identidad Ainara solo era reconocida por su círculo cercano, se hizo viral otro, donde se pelea con amigas de sus abusadores.

Es allí donde se involucra Hoffman, pues ambos videos fueron evidenciados por la ‘youtuber’ y esto generó que Ainara fuera reconocida por todo aquel que viera los videos.

“El día que salió el video en YouTube fue cuando empezó a lloverme el ‘hate’ y todas las personas se dieron cuenta de que era yo y que no sólo fue la pelea, sino el video de la violación. Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí supermal, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención”, aseguró la afectada.

“No pensé que se hiciera tan grande. Fueron básicamente por el video que ella había subido y cómo me dice de cosas: que si estoy gorda, que si moral distraída (mujer fácil) y fue cuando ella tuiteó que quería pruebas de mi denuncia”, señaló.

Denuncia se materializó

La asociación civil FemXFem formalizó el pasado 3 de marzo la denuncia contra Yoselinne Hoffman, que fue acusada legalmente por cometer presuntamente los delitos de pornografía infantil y violación equiparada hacia Ainara Suárez.

“Presentamos denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de Violación Equiparada y Pornografía (Infantil), previstos en los artículos 175 y 187 del código Penal aplicable en esta Ciudad (sic)”, se puede leer en la denuncia compartida por FemXFem.

Los representantes legales de Ainara hicieron un llamado a las autoridades a tratar el tema con perspectiva de género, pues esta se había visto revictimizada tras la exposición de los videos.

La defensa de YosStop

En un mensaje en sus redes, YosStop se defendió sobre las acusaciones que hicieron en su contra por la difusión de los videos de Ainara.

“He recibido muchos mensajes de preocupación por parte de ustedes. Quiero agradecerles infinitamente su cariño. Sepan que estoy bien y tranquila”, aseguró un día después de que se hiciera pública la denuncia de FemXFem.

“Han querido involucrarme en un delito que jamás cometí. Pero confío plenamente en la verdad y el sentido común. Como he comentado en muchos de mis videos, las denuncias deben fungir como herramienta de empoderamiento ciudadano. Desafortunadamente me encuentro involucrada en un asunto ajeno a mi. Pero espero todo se aclare y se resuelva pronto. Gracias por su cariño”, dijo.

En tanto, Schütte y Delsol Gojon Abogados, defensores de Ainara, publicaron un tuit donde celebran “el trabajo realizado hasta ahora por las autoridades” y exhortaban tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial de Ciudad de México garanticen justicia para su representada.

