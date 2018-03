Niño de 10 años atacó a su maestra con un cuchillo porque no lo dejó ir al baño 

¿De dónde sacó un cuchillo? Una maestra mexicana terminó asustada tras ser atacada por su alumno de 10 años. El pequeño 'angelito' actuó de esa manera porque su 'profe' no lo dejó ir al baño.



El terrible hecho tuvo lugar en la escuela primaria "José María Morelos", ubicada en Jalisco, México. La profesora Claudia Elisa (41) quedó más que asustada por el terrible hecho. Existe otra versión que indica que el menor agredió a su maestra para cumplir un reto de Facebook.



Las investigaciones indican que Claudia Elisa se encontraba en su escritorio cuando el pequeño se acercó a ella, la golpeó en el abdomen y procedió a cortarla con el cuchillo.



Los gritos de la profesora hizo que los alumnos llamaran a otro profesor que se acercó para poder control al pequeño que acuchillaba a su maestra. La docente fue trasladada a la Cruz Verde de Tonalá.



La maestra no quiso levantar cargos en contra del menor, pero los padres tuvieron que firmar un compromiso con el Ministerio Público del Área de Menores Infractores de la Fiscalía Central.



El menor recibirá ayuda psicológica. Se reporta que el pequeño agresor no va a la escuela de 21 de febrero. También se indicó que se han registrado más de seis casos de acoso y violencia familiar.



