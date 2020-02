#UnDiaSinMujeres #UnDiaSinNiñ@s

9 de marzo.



No nos cuidan ? No existimos? Miren cómo sería si no existiéramos nosotras ni nts hij@s!



No niñ@s en la escuela. No Maestras. No Mujeres en la calle.

No compres nada. No vayas a tu empleo (un día descontado lo vale).#HazloViral