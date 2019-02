Alcalde fue descubierto por su familia en una habitación de un hotel con una trabajadora sexual

En YouTube se viralizó cuando Cruz Alejandro Juárez Cajica, alcalde del municipio de Zitlaltepec (Tlaxcala, México), fue sorprendido por su familia en un hotel con una trabajadora sexual. La madre, los hermanos y la propia hija del funcionario, quien se encontraba en estado de ebriedad, irrumpieron en la habitación para grabar la escena.

En las imágenes de YouTube se aprecia como Juárez Cajica no quiere que lo graben mientras discute con sus familiares. Por su lado, la mujer se cubrió con una toalla, evitando exponer su rostro y terminó corriendo al baño.



"¡Mira hasta dónde has caído!", gritan sus familiares al hombre que aparece en YouTube. Incluso, su madre le pregunta si está promoviendo la "trata de personas".



Juárez Cajica es parte del partido de derecha en México, y durante su gestión al frente de Zitlaltepec ha promovido conferencias para prevenir la explotación sexual y el acoso.



Pese al video en YouTube, el alcalde mexicano sigue activo en sus redes sociales, publicando imágenes de su vida privada y noticias referentes a su municipio, pero no se ha pronunciado al respecto del escándalo.



En varias de sus publicaciones en redes sociales, los usuarios le han compartido el video de YouTube, pero Juárez Cajica no ha respondido, ni borrado los comentarios.