YouTube viral: El ruego de una venezolana a un sicario mexicano antes de matarla [FOTOS y VIDEO]

En YouTube se viralizó el pedido de Kenni Finol, una modelo venezolana, para que le dé tiempo de escapar de México a un sicario identificado como Brayan Mauricio González, alias ‘El Pozole’ o ‘El Brayan’. Lamentablemente, el cuerpo de la joven fue hallado el pasado 25 de febrero en la colonia Jardines de Santa Clara, en el Distrito Federal.



La venezolana grabó varios videos-que luego se filtrarían en YouTube-, pidiéndole al sicario que la deje irse del país en unos días porque aún estaba hinchada y con la garganta lastimada después que le diera una paliza.



“Mírame, estoy demasiado inflamada. Espérame un poquito para que se me pase... no me puedo mover”, indica Kenni en las imágenes de YouTube.



‘El Pozole’ pertenece a la pandilla Unión Tepito, en Tepito, uno de los lugares más peligrosos de la capital mexicana.



Kenni trabajaba como escort de Zona Divas. En una de sus citas conoció a ‘El Pozole’, quien poco a poco se fue ganando su confianza hasta que se hicieron novios. Sin embargo, todo terminaría en el asesinato de la venezolana.



Modelo venezolana ruega que sicario mexicano no la mate.

Kenni desconocía que ‘El Pozole’ era un sicario hasta que lo vio matando a alguien. Pese a que lo quiso dejar, este nunca se lo permitió hasta llegar al punto de masacrarla varias veces.



"Él mata por hobby, no porque le paguen. Viví con él varias veces y varias veces mató por nada en mi casa", dijo una desconsolada Kenni en el video que se difundió en YouTube.



En el último video de YouTube, Kenny le pide que la deje irse a su país, horas después su cadáver fue hallado torturado con el rostro completamente desfigurado. Según las primeras investigaciones, su atacante le rociaron ácido en la cara.



El cuerpo de KennI se encuentra en proceso de repatriación con apoyo de la embajada de Venezuela en México. ‘El Pozole’ sigue libre, matando gente en México.



El sicario también sería responsable de la muerte de otras escorts, entre ellas la argentina Karen Ailen Grodznisk, asesinada en diciembre.

