Miguel Ángel Félix Gallardo, el ‘Jefe de jefes’ o ‘El Padrino’ del narcotráfico, fundador del desaparecido Cartel de Guadalajara y ‘maestro’ de capos de la droga como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el ‘Güero’ Palma, concedió una entrevista por televisión a la cadena Telemundo luego de 32 años de prisión, que fue transmitida en dos partes, para hablar sobre su salud, el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena Salazar, sus nexos con los narcos mexicanos y su relación con Pablo Escobar.

El exbarón de la droga dijo que su salud, a los 75 años, está muy deteriorada y que lo han maltratado en la prisión estatal de Puente Grande donde ha estado recluido estos años.

Issa Osorio, la periodista de Telemundo, quien buscó la entrevista con Miguel Ángel Félix Gallardo, le preguntó al exnarcotraficante sobre el asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena Salazar, en 1985, y respondió que él no tuvo nada que ver en el crimen.

“Es un tema muy lamentable. ... Ignoro por qué se me relaciona, porque a ese señor yo no lo conocí. No tengo de qué arrepentirme. Yo no participé en un hecho así. Yo no soy un hombre de armas”, dijo Miguel Ángel Félix Gallardo.

El ‘Jefe de jefes’ negó que haya conocido “en la calle” a Caro Quintero y Fonseca Carrillo, sindicados como sus compañeros en el extinto Cartel de Guadalajara que, según sus palabras, nunca existió.

“Nunca existieron cárteles en Guadalajara. Llevábamos una vida de familia. Traía a mis hijos a la escuela”, dijo, agregando que antes de estar preso se dedicaba al negocio de la agricultura y la ganadería. “También tenía unas farmacias y dos viejos hoteles”, sostuvo.

Miguel Ángel Félix Gallardo también negó que haya conocido a Pablo Escobar, de quien se dice aprendió a mover la droga en pequeñas aeronaves. Además, fue el primer narcotraficante mexicano en unir un puente aéreo entre Sudamérica, América Central y el norte de México. De allí, la mercancía se enviaba por tierra a los estadounidenses.

“A esa persona ni la conocí. Jamás estuve en Medellín o en Cali como la serie que dice (Narcos). Él fue, posteriormente, muerto. Cuando yo estaba en la cárcel. No existe zar”, sostuvo.

Finalmente, Miguel Ángel Félix Gallardo indicó que no se siente identificado cómo es representado en la serie ‘Narcos’ de Netflix.

“Soy un hombre honesto (...) No he participado en nada, no tengo por qué arrepentirme”, concluyó.

