Miguel Ángel Félix Gallardo, el fundador del desaparecido Cartel de Guadalajara y más conocido como el ‘Jefe de jefes’ o ‘El Padrino’, concedió por primera vez una entrevista a Telemundo después de 32 años en la cárcel. La cuenta de la televisora publicó un video corto en sus redes sociales detallando algunas palabras que dijo el exnarcotraficante.

El exbarón de la droga apareció bastante desmejorado, no solo por sus años en prisión sino por la diferentes enfermedades que le aquejan: necesita un respirador, no puede caminar sin ayuda de una silla de ruedas y tanto su visión como su oído están fallando.

Miguel Ángel Félix Gallardo está en prisión desde hace 32 años. Fue arrestado en 1989, cuando fue acusado de homicidios, delitos contra la salud y cohecho, por lo que le imputaron una condena de 40 años, sin embargo, en 2017 se dictaminó que fue culpable del homicidio de dos hombres en 1985: el exagente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Debido a esto le aumentaron 37 años más a su pena y ahora permanecerá en la cárcel hasta que tenga 110 años de edad.

Aunque siempre fue esquivo a dar declaraciones, el exlíder del Cartel de Guadalajara ofrecerá una extensa entrevista a Telemundo que ha sido anunciada con mucha expectativa desde hace días, a través de las redes sociales de la cadena estadounidense.

Trome - 'El Jefe de jefes' hablará en exclusiva con Telemundo. (Video: Telemundo)

¿QUIÉN FUE ‘EL JEFE DE JEFES’?

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Antes de vender cocaína y marihuana, se dedicaba a robar autos.

Cuando era joven trabajo en la Policía Judicial del estado como “madrina”, personas protegidas por agentes de la policía que realizan tareas ilegales en las investigaciones, como torturar detenidos o extorsionar a sus familias.

Luego, fue guardaespaldas de los hijos del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968), con quien mantenía una extensa amistad.

Fue durante esos años que Miguel Ángel Félix Gallardo se asoció con Manuel Salcido Uzeta, más conocido como ‘El Cochiloco’, Ernesto Fonseca Carrillo, alias ‘Don Neto’ y Rafael Caro Quintero, para fundar el Cartel de Guadalajara.

El 'Chapo' Guzmán y 'El Güero' Palma fueron 'alumnos' de Miguel Ángel Félix Gallardo. (Agencias)

Durante 15 años, el ‘Jefe de jefes’ creó una poderosa organización que controlaba el tráfico de amapola y marihuana en Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Baja California y Nayarit.

A principios de los años 80 comenzaría un contacto con Colombia para comprar cocaína y llevarla a Estados Unidos. De los sudamericanos, sobre todo de Pablo Escobar, aprendió a mover la droga en pequeñas aeronaves. Además, fue el primer narcotraficante mexicano en unir un puente aéreo entre Sudamérica, América Central y el norte de México. De allí, la mercancía se enviaba por tierra a los estadounidenses.

Se le considera el ‘Jefe de jefes’ porque cambió la historia del narcotráfico y es considerado maestro de los narcotraficantes más reconocidos actualmente como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Luis Héctor ‘El Güero’ Palma Salazar, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, Juan José ‘El Azul’ Esparragoza Moreno y Pablo Acosta Villarreal.

SALUD DETERIORADA EN LA CÁRCEL

La salud de Miguel Ángel Félix Gallardo se ha ido descomponiendo con los años. Sufre de otitis media crónica perforada bilateral en fase de exacerbación en ambos oídos y vértigo secundario a este problema. Su audición ha bajado hasta en un 70% en el oído derecho y un 50% en el izquierdo.

Esto se conoce porque durante un tiempo la familia del excapo de la droga creó el sitio web www.miguelfelixgallardo.com -que después fue dado de baja-, donde se pronosticaba cómo se encontraba de salud.

En este informe médico también se comentaba que había perdido gran parte de la visión y el resto de sus afecciones son reales, ninguna de ellas son fingidas, entre ellas hernias y úlceras.

Miguel Ángel Félix Gallardo fundó el Cartel de Guadalajara. (Foto: DEA, via BBC Mundo)

“Durante años, las autoridades carcelarias lo han mantenido segregado, incomunicado, sin atención médica, sin suministrarle los medicamentos necesarios, en el abandono y violando todas y cada una de sus garantías, pero, sobre todo, sus derechos humanos, por lo que hacemos una demanda pública para que cesen los malos e inhumanos tratos hacia su persona”, mencionaban en la página web los parientes de Miguel Ángel Félix Gallardo.

En 2019, la familia de ‘El Padrino’ intentó que le dieran prisión domiciliaria debido a su estado de salud, pero fue denegado.

“En suma, porque no existe medio de prueba alguno que acredite que el quejoso no pueda compurgar la pena de prisión que se le impuso en internamiento, ya que si bien con motivo de su edad presenta un deterioro en su salud, los padecimientos que presenta no evidencian una notoriedad innecesaria para que cumpla con la pena impuesta”, señalaron los magistrados que vieron el caso.

“Tan es así que todos los peritos que presentaron sus respectivas experticiales señalaron que el sentenciado se había presentado a su revisión en forma consciente, tranquilo, bien orientado en las tres esferas, con un lenguaje coherente, congruente y fluido, neurológicamente íntegro, con signos vitales dentro de los límites normales”, concluye el expediente.

Por su estado de salud y edad avanzada fue trasladado de la prisión de máxima seguridad del Altiplano a la de mediana seguridad de Puente Grande, en Jalisco.