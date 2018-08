Miss Universo 2018: Venezolana representará a Chile en el certamen de belleza | FOTOS | VIDEO

Andrea Díaz, de madre venezolana y padre chileno, será la venezolana que representará al país mapocho en el Miss Universo 2018 tras imponerse el último domingo en el Miss Chile 2018.

La Miss Chile Andrea Díaz contó que vivió varios años tanto en en el país sureño como en Venezuela debido a sus padres, por lo que lleva "la fusión de ambas culturas".

La Miss Chile Andrea Díaz se siente muy orgullosa de representar en el Miss Universo 2018 al país de su padre, pues indicó que tiene como base su cultura que le enseñó su progenitor.

"Llevo en mi la fusión de dos culturas, lo que me hace ser una mujer integral. Esto me da el honor de ser una ciudadana no sólo de Chile o Venezuela, sino del mundo", dijo la Miss Chile Andrea Díaz.

La venezolana Andrea Díaz representará a Chile en el Miss Universo 2018. (Video: YouTube)

El evento se celebró el domingo en Santiago de Chile. Andrea Díaz tiene 26 años, es periodista, y se prevé que será una competidora fuerte para la final del Miss Universo 2018, en diciembre en Tailandia.

Desde 1987, con el triunfo de Cecilia Bolocco, Chile no ha vuelto a ganar una corona en el Miss Universo por lo que en 2018 en particular esperan acariciar la tiara con Andrea Díaz como representante.

Tras el triunfo de Andrea Díaz como Miss Chile 2018 hubo comentarios de felicitaciones como también de descrédito porque la joven nació en Venezuela y no en el país mapocho.



La Miss Chile Andrea Díaz se medirá con su compatriota Stephany Gutiérrez, actual Miss Venezuela, en el Miss Universo 2018, que se celebrará el próximo 17 de diciembre en Bangkok, Tailandia, donde competirá con 62 representantes de diferentes países.

