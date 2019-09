Mujer vegana denunció a sus vecinos porque el olor de sus parrilladas la molesta | VIDEO

Una mujer vegana denunció sus vecinos ante la Corte Suprema por las molestias que le generó el olor a carne y pescado de las parrilladas que realizaban al lado de su vivienda, además, indicó que está pensando en tomar acciones legales. Esto sucedió en la ciudad de Perth, en Australia.

No solo los olores de los alimentos molestaron a Cilla Carden, el humo del cigarro, el sonido que producen las sillas al raspar el concreto, los sonidos de los niños jugando al baloncesto y el de las aves que tienen como mascotas, también fueron incluidos en su queja.

Carden precisó que este enfrentamiento ha hecho que su calidad de vida se vea vulnerada y afirmó que las acciones de las cuales se quejas son hechas a propósito por sus vecinos para molestarla.

"Lo pusieron allí para que huela a pescado. No puedo disfrutar de mi patio trasero, no puedo salir", dijo Carden al canal Nine News.

El presidente del tribunal supremo, Peter Quinlan, desestimó la apelación de Carden el mes pasado, mientras que los vecinos consideran que las quejas de la señora 'no son razonables'.

Por su parte, las autoridades recomendaron a la afectada 'llegar a un buen acuerdo' con sus vecinos para así encontrar una solución más fácil, rápida y económica de resolver los problemas.