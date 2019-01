Nicolás Maduro se burló de Martín Vizcarra: "Vizcurra, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú"

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se burló de Martín Vizcarra al indicar que desconocía su apellido ni cómo había llegado a ser presidente de Perú.

"No me sé el nombre, no sé cómo se llama. Vizcaya, Vizcurra, no sé cómo se llama ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco", dijo Nicolás Maduro sobre Martín Vizcarra durante una conferencia de prensa que realizó a un día de iniciar su segundo mandato.



Nicolás Maduro,quien amenaza con tomar "crudas medidas" contra países del Grupo de Lima, arremetió contra Martín Vizcarra por la decisión de prohibir su ingreso y el de sus familiares a Perú.



"Me parece que la decisión del Gobierno de Perú es una ridiculez, una estupidez. Creo que se le metió en la cabeza la prepotencia, la arrogancia, el racismo, el desprecio antibolivariano que ha tenido la oligarquía peruana toda la vida contra Venezuela. No tiene ningún efecto es una estupidez”", dijo Nicolás Maduro.



Nicolás Maduro también resaltó que Martín Vizcarra debió llamarlo "y con las diferencias ideológicas que tuviéramos, pudiéramos haber establecido un diálogo", agregó.



Perú junto a otros países del Grupo de Lima, como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Santa Lucía, comunicaron que no reconocerán el nuevo mandato de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por considerar que el proceso electoral que ganó "carece de legitimidad".