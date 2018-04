Criticó la reunión de los gobernantes de los países de América. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves que está pensando si es que acude a la Cumbre de las Américas, prevista para la próxima semana en Perú, porque considera que es una pérdida de tiempo.



¿Cambió de opinión? Las palabras del mandatario, en un acto transmitido por la televisora nacional, marcó un giro con respecto a semanas anteriores cuando dijo en repetidas ocasiones que iría a Lima a participar en la cumbre asi " llueva, truene o relampagueé".



" Para mí no es una prioridad ir para allá, ustedes saben que las Cumbres de las Américas son una perdida de tiempo terrible. Ahí no se discute ningún tema que tiene que ver con la vida de nuestro pueblo. Ahí no se toma ninguna decisión. Ahí es lo que se va es a pasear. Las inventaron para imponernos un proyecto de colonización económica", precisó Maduro.



En tanto, el Gobierno del presidente peruano, Martín Vizcarra, ratificó esta semana la posición de su predecesor de no invitar a la Cumbre a Nicolás Maduro, porque considera que impide las elecciones libres en el país petrolero.



" Lo que si puedo decir desde ya es un fracaso la Cumbre de las Américas. Total fracaso y sé lo que el pueblo peruano va a hacer porque el pueblo peruano se está convocando a las calles y sé para qué", agregó Maduro.



