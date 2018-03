Nicolás Maduro reitera que viene a Lima para la Cumbre de las Américas y se pregunta quién lo recibirá

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró el jueves que planea viajar al Perú a la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Lima en abril, pese a que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le retiró la invitación antes de renunciar esta semana a la Presidencia de la República.



PPK, quien dimitió el miércoles presionado por acusaciones de corrupción, criticó en febrero pasado al Gobierno de Venezuela por la falta de transparencia electoral y abusos a los derechos humanos, al tiempo que anunció que Madurono sería “bienvenido” en la cita que reunirá a una treintena de mandatarios.



“Ahora pensaba saludarlo otra vez, yo pensaba que él (PPK) me iba a recibir en la Cumbre de las Américas. Resulta que no va a estar allí, así que cuando yo llegue, ¿quién me va a recibir en Lima? Habrá que coordinar eso con el canciller Jorge Arreaza”, dijo Nicolás Maduro en un acto con su gabinete económico transmitido por el canal estatal de televisión VTV.



Tras la dimisión de PPK a su cargo como presidente, ningún otro mandatario de la región ha fijado posición sobre si asistirá a la Cumbre de las Américas, a la cual iría el estadounidense Donald Trump en lo que sería su primer viaje a América Latina desde su llegada a la Casa Blanca hace un poco más de un año.



Nicolás Maduro reitera que vendrá al Perú para la Cumbre de las Américas

El primer vicepresidente del partido oficial de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, celebró el miércoles en la noche con fuegos artificiales la renuncia de PPK –quien criticó duramente al régimen de Nicolás Maduro en más de una ocasión– y señaló que el renunciante mandatario debe ir preso.



El vicepresidente Martín Vizcarra sucederá a PPK en el cargo y completará el actual mandato en Perú que se extiende hasta el 2021. Algunos observadores anticipan que el también exministro, quien se desempeñaba como embajador en Canadá, podría mantener la misma línea de su antecesor sobre Venezuela. (Con información de AFP y Reuters)

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.