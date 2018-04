Noticias insólitas: Policías acusan a ratones de comerse 540 kilos de marihuana incautada | Argentina

Insólito. La desaparición de más de media tonelada de marihuana de un depósito judicial fue justificada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) aduciendo que los kilos restantes “se los habían comido los ratones”.



Pese a la inaudita explicación, tres comisarios fueron imputados por infringir la ley 23.737 en la que se investiga la responsabilidad de los funcionarios en el faltante de los 540 kilos de la droga almacenada.

La historia comenzó cuando en la Delegación Departamental de Pilar hubo cambio de comisario. Emilio Portero relevó a su par Javier Specia, y cuando le hicieron llegar el cargo de la marihuana incautada, los números no cuadraban.



En el depósito judicial había declarados 6.000 kilos de marihuana y los efectivos sólo hallaron 5.460. Según los testimonios de los tres oficiales, el restante había sido devorado por los roedores, pero resulta imposible dado que la droga había estado guardada más de dos años.

Ratones se comieron 540 kilos de marihuana, según comisarios

Además, por la sequedad de la planta, no sólo era difícil que los ratones pudieran comerse casi media tonelada si no que encima hubiesen muertos intoxicados y no se hallaron restos en ninguna parte del depósito.



Por ello, el Ministerio de Seguridad de Argentina llevó a cabo una investigación administrativa e imputó a los tres comisarios por la irregularidad en el almacenaje de la evidencia decomisada, aunque no separó de sus funciones a los efectivos “a la espera de una resolución judicial que defina su situación procesal”.

