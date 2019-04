Notre Dame: Bomberos salvan dos torres de la famosa catedral de Francia, pero aún no controlan incendio | FOTOS

"No es seguro" que se pueda salvar la catedral de Notre Dame, dijeron hace unas horas los bomberos de París; sin embargo y apesar de ser presa de un violento incendio 400 bomberos lograron salvar las dos torres de la emblemática iglesia. Este siniestro ha conmocionado a todos los franceses, al igual que a millones de personas en el mundo que aún no puede creer que la emblemática e histórica iglesia de Francia esté siendo consumida por las llamas incontrolables del fuego.



"No estamos seguros de poder frenar la propagación en la torre norte. Si esta se derrumba los dejo imaginar la magnitud de los daños", dijeron las autoridades en una primera conferencia de prensa.



Más de cuatro horas después de que comenzó el incendio en Notre Dame, una noticia llegó para aliviar el corazón de los franceses: "Podemos considerar que la estructura está a salvo y preservada en su globalidad", informó el comandante de la brigada de bomberos de París, Jean-Claude Gallet.

"El fuego bajó de intensidad", declaró el secretario de Estado de Interior Laurent Nuñez, muy aliviado. Poco antes había dicho que no estaba seguro de que se pudiera "frenar la propagación en la torre norte".



Según el periódico francés Le Monde , el incendio se desató en el ático del monumento antes de extenderse por el techo. Funcionarios de París dijeron que el incendio podría estar relacionado con las obras de restauración, ya que el pico de la iglesia se encuentra actualmente en un proyecto de renovación de 6 millones de euros.



Un portavoz de la catedral dijo al reportar el incendio el edificio fue evacuado, mientras que la Policía informó que no se han reportado muertes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pospuso un discurso televisado a la nación debido al impresionante incendio de la catedral e incluso tuiteó: 'Nuestra Señora de París en llamas. Conmoción de toda una nación. Los pensamientos salen a todos los católicos y a toda Francia. Como todos nuestros compatriotas, estoy triste esta noche al ver que esta parte de nosotros se quema".



El portavoz de la catedral de Notre Dame, Andre Finot, le dijo a Le Monde: 'Todo está ardiendo. El marco, que data del siglo XIX por un lado y del siglo XIII por el otro, no quedará nada. "Tendremos que esperar y ver si la bóveda, que protege la catedral, será tocada por el fuego en no".

NOTRE DAME: UN SÍMBOLO DE PARÍS



La catedral de Notre Dame, famosa por ser el escenario de la novela "Nuestra Señora de París" de Victor Hugo, se remonta al siglo XII y fue declarada un Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO.



Notre Dame estaba siendo renovada por lo que algunas partes estaban cubiertas por andamios. Las estatuas de bronce habían sido removidas la semana pasada debido a los trabajos.



"Tengo muchos amigos que viven en el extranjero y cada vez que vienen, les digo que vayan a Notre Dame", dijo con lágrimas en los ojos Samantha Silva, que presenciaba el incendio. "La he visitado tantas veces, pero nunca volverá a ser lo mismo. Es un verdadero símbolo de París".

La catedral, cuya construcción demoró más de un siglo desde que comenzó en 1163, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica francesa.



El arzobispo de París pidió a todos los sacerdotes que hicieran sonar las campanas de sus iglesias como gesto de solidaridad con Notre Dame, justo cuando los católicos celebran la Semana Santa.