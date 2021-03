Al menos 3.000 enfermeras murieron durante la pandemia del coronavirus en el mundo, así lo afirmó este jueves la Federación que agrupa a este sector del personal sanitario. Esta situación podría generar un “éxodo masivo” de los profesionales.

“Las pesadas cargas de trabajo, la insuficiente dotación de recursos, el agotamiento y el estrés hacen que millones de trabajadores del sector se planteen dejar su puesto”, fue lo que dijo el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).

Por su parte el director de la federación, Howard Catton, indicó que las enfermeras han sufrido mucho durante esta pandemia “El trauma durante la pandemia ha sido colectivo, ha dañado gravemente su salud física y mental”.

Catton comentó que actualmente hay una escasez de seis millones de enfermeras en el mundo. Además, 4 millones de este grupo de profesionales están a punto de jubilarse para el 2030, por lo que, según los cálculos, los 27 millones de enfermeros en el mundo podrían verse disminuidos a 10 millones o incluso la mitad.

“El personal de enfermería está asomado a un precipicio y se necesitan tres o cuatro años para formar a un profesional de enfermería”, recordó Catton.

Además, destacó el trabajo de las enfermeras para “liderar al mundo a través de la pandemia”, y aseguró que ocuparán un lugar de privilegio en la historia junto con los creadores de la vacuna contra el COVID-19.

Adicionalmente a ello, el director indicó que, con la llegada de la vacunación, las enfermeras se vuelven mucho más vulnerables “es su derecho de estar protegidas en su trabajo”, reclamó.

Situación en Perú

Según informó la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, en una conversación con RPP, indicó que actualmente son 7.780 enfermeras las que están infectadas por coronavirus en todo el país.

Además, mencionó que en lo que va de la pandemia ya son 116 los que han fallecido y 15 se encuentran en las áreas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) internadas y luchando por su vida. Pese a ello, informó también que muchas habían sido despedidas.

“Han despedido más de 5 mil enfermeras y le han bajados los honorarios, y no se han hecho los nombramientos que tocaba en el 2019 no se hizo. ¿Las razones de que hayan sido despedidas? Porque decían que bajó el COVID, no había demanda de contagios”, denunció acerca de la situación que el sector de enfermería viene pasando.

