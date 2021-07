NO SE AVERGÜENZA. Karla Villarroel, una joven periodista de Bolivia, se hizo viral en los últimos días luego de contestarle a una seguidora que la atacó tras verla vendiendo sánguches y empanadas en la calle, mientras no trabajaba en su medio de comunicación.

“¿Qué pasó Karla el periodismo no te da plata, tan bajo has llegado? ¿No te da vergüenza?”, le escribió la desubicada mujer luego de ver una imagen de ella ofreciendo sus productos en la vía pública.

De inmadiato, la reportera tomó la misma foto y la compartió en su cuenta de Instagram. “No me da vergüenza, sin medio al éxito”, empezó escribiendo en el post, en el que contó que una ‘señorita’ se burló de ella por vender sánguches y empanadas durante los fines de semana.

Karla Villarroel contó que el mensaje que recibió de la mujer la causó risa y le contestó diciendo que no se avergüenza de sus ganas de salir adelante. “Sabía que no valía la pena y no tengo por qué explicarle más nada”, agregó en el texto.

En ese sentido, aseguró que no se trata de un cuestión de dinero, sino de su ímpetu por triunfar en la vida a costa de acciones honestas. “Vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante buscando ingresos de manera honrada con sacrificio, sin hacerle daño a nadie y sin meterse en la vida de nadie. Eso es vergüenza!”, escribió la periodista.

Finalmente, aseguró que ama su trabajo y que está orgullosa de ser periodista. “Pero si hay la posibilidad de hacer algo extra honestamente, pues lo hago!”, finalizó.