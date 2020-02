John Jairo Velásquez Vásquez o mejor conocido como “Popeye”, era el sicario más famoso del poderoso y extinto capo de la droga colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria. La mano derecha de "El patrón” siempre se atribuyó al rededor de 3000 crímenes que hasta el momento no han sido probados del todo y no lo serán, ya que el ex asesino falleció a causa de un cáncer de esófago.

Él fue el hombre de confianza de Escobar y bajo sus ordenes realizó muchos crímenes como secuestros, extorsiones, asesinatos y magnicidios. Con su trabajo de lugarteniente, “Popeye” logró abrir camino para que “El Patrón” se convierta en amo y señor de toda Colombia.

El exsicario cumplió condena por 23 años y salió en libertad en agosto de 2014, pero en mayo de 2018 regresó a la cárcel a seguir cumpliendo condena por los cargos que se le habían imputado. Pero el pasado 31 de diciembre de 2019 fue hospitalizado por el cáncer que lo quejaba y este jueves 6 de febrero murió.

“Popeye” siempre será una leyenda de los años más oscuros que vivió toda Colombia y te contamos como es que su apoyo se convirtió en uno de los más temibles de la década de los 80 y 90.

¿POR QUÉ LE DECÍAN POPEYE?

John Jairo Velásquez Vásquez nació en Yarumal, en 1962. Durante su libertad contó muchos detalles sobre el cartel de medellin y también sobre su famoso apodo.

Cuando era niño, vio a un hombre morir en medio de una pelea por una herida con un machete en la yugular, pero que a diferencia del resto de los testigos no se escandalizó por la macabra escena.

Intentó calmar su curiosidad por las armas y el peligro por la vía legal, al ingresar a la Escuela de Suboficiales de la Armada en Barranquilla. Se aburrió y se fue a la Escuela de Oficiales de la Policía en Bogotá. Pero ahí solo duró seis meses.

Su paso por la Armada ha sido referenciado como el origen de su apodo. Sin embargo, él mismo ha dicho que se generó por su parecido físico con Popeye, el personaje de las tiras cómicas.

LOS CRÍMENES MÁS SONADOS DE POPEYE

Antes de recibir trece condenas en contra y purgar 23 años de cárcel, Popeye había confesado a las autoridades judiciales de Colombia su participación directa en 300 asesinatos. Además refirió con detalles espeluznantes algunos de esos crímenes en un documental y en el libro “Sobreviviendo a Pablo Escobar”, publicado en 2005.

MAGNICIDIO DE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO

El asesinato del entonces candidato a presidente de Colombia fue cometido el 18 de agosto de 1989 en la plaza Soacha del barrio La Despensa de Bogotá, donde el político era aclamado por unas 20 mil personas. Galán llegó al lugar en un carro blindado, pero de ahí pasó a una destartalada camioneta, apenas protegido por un chaleco antibalas. Finalmente inició su discurso parado sobre una tarima de madera y a las 20:45 fue ejecutado por disparos de ametralladoras y pistolas. Simultáneamente, alguien se encargó de cortar el suministro de alumbrado público.

ASESINATO DE GUILLERO CANO ISAZA

Popeye fue encontrado culpable como coautor, con Pablo Escobar y otros cabecillas del Cartel de Medellín, en la planificación y ejecución del homicidio agravado del director del diario “El Espectador”. Al anochecer del 17 de diciembre de 1986, Cano llegaba a la sede del periódico en su vehículo Subaru Leone Wagon color bordó, cuando repentinamente aparecieron sicarios, que le dispararon ocho tiros de ametralladora en el pecho.

ESTALLIDO DEL AVIÓN DE AVIANCA

Una de las mayores tragedias en la historia de Colombia fue la caída del vuelo HK-1803 de Avianca por la explosión de una bomba en pleno vuelo. Los restos de la máquina y de los seis tripulantes y 101 pasajeros -no hubo sobrevivientes- quedaron esparcidos en un radio de 5 kilómetros sobre la ladera del cerro Canoas. De acuerdo a una llamada telefónica anónima realizada a Caracol Radio, la acción fue realizada por Los Extraditables, un grupo que reunía a varios jefes mafiosos encabezados por Pablo Escobar Gaviria.

DESTRUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)

Un bus cargado de explosivos estalló en el centro de Bogotá y causó la destrucción total del monumental edificio sede del Departamento Administrativo de Seguridad y la muerte de 63 personas. Además, la onda expansiva dejó más de 600 heridos y arrasó con 500 edificaciones en 23 cuadras a la redonda.

FUSILAMIENTO DE CARLOS MAURO HOYOS

Popeye participó directamente en el fusilamiento de Carlos Mauro Hoyos, el 25 de enero de 1988. En principio, Pablo Escobar sólo quería mantener cautivo al ex procurador General de Colombia, mientras tenía también secuestrado al entonces candidato a alcalde Andrés Pastrana (más adelante elegido presidente de Colombia para el período 1998-2002), para presionar al Gobierno con su reclamo de impedir la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Una vez que Escobar dio la orden de liberar a Pastrana, después de ocho días de cautiverio, se intensificó la presión de las autoridades y el máximo referente del Cartel de Medellín decidió matar a Hoyos.

LA MUERTE DE POPEYE

John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, murió a las 5:30 de la mañana de este jueves en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá de cáncer de esófago, lugar donde se encontraba hospitalizado, así lo informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia.

El exsicario de Pablo Escobar padecía la enfermedad en fase terminal y tenía metástasis en los pulmones, hígado y otros componentes abdominales y estaba hospitalizado desde el pasado 31 de diciembre del 2019.

“Murió como consecuencia de la progresión del adenocarcinoma de esófago que padecía después de haber recibido cuidados paliativos durante su proceso final de vida”, señaló el Instituto Nacional de Cancerología.

Velásquez murió a los 58 años y estaba preso desde el 25 de mayo de 2018 por un proceso por extorsión y concierto para delinquir vinculado a las exigencias que estaría haciendo a algunas familias de Antioquia para que pusieran a su nombre propiedades que supuestamente en el pasado habían sido adquiridas con dinero de actividades ilegales.